Persona 3 Reload : le DLC Episode Aigis: The Answer daté en vidéo

Les amateurs de RPG japonais ont pu découvrir plus tôt cette année Persona 3 Reload, un remake fidèle du Shin Megami Tensei: Persona 3 de la PS2, mais qui n'incluait donc pas certains ajouts de Persona 3 FES comme son épilogue The Answer. Qu'à cela ne tienne, Atlus a dégainé un Pass d'Extension annoncé en mars dernier, proposant deux vagues de DLC entre musiques et costumes additionnels, avec la promesse d'un Episode Aigis: The Answer pour le mois de septembre. À l'occasion du concert de Yokohama du Persona Live Tour 2024 de ce week-end, la date de sortie a été précisée et une courte bande-annonce diffusée.

Bande-annonce en anglais

Ce sera donc le 10 septembre 2024 que ce contenu Episode Aigis: The Answer sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Windows), ainsi que pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Pour rappel, le Pass d'Extension coûte 34,99 € et il n'est pas possible d'obtenir les contenus qui le composent séparément. Ce DLC introduisant le personnage de Metis, verra les membres du S.E.E.S coincés dans une boucle sans fin un 31 mars, qui devront naviguer à travers les Abysses du Temps avec Aigis afin d'en comprendre la raison.

Bande-annonce en japonais

Si vous souhaitez vous procurer Persona 3 Reload, il est actuellement vendu 49,99 € sur Amazon. Sur PC, le Pass d'Extension peut être acheté à prix réduit chez Gamesplanet à 31,49 €.

