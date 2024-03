Persona 3 Reload : Atlus apporte la Réponse dans un Pass d'Extension pour faire repasser les joueurs à la caisse

Il y a eu quelques surprises lors de la présentation Xbox Partner Preview de ce mercredi. L'une d'elles a été la présence d'un jeu d'Atlus récemment sorti et qui s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde : Persona 3 Reload. Malgré sa qualité de remake, cela n'a pas empêché SEGA de proposer tout un tas de DLC à son lancement, avec un pack vendu 26,99 € les réunissant tous, inclus dans une édition Premium à 99,99 €. Eh bien, ça ne va pas s'arrêter là puisqu'un Pass d'Extension a donc été dévoilé, qui apportera notamment une refonte de l'épilogue de Persona 3 FES connu sous le nom de The Answer. Ce contenu qui divisait la communauté va donc faire son retour plus tard cette année, désormais appelé Episode Aigis: The Answer et a eu droit à une bande-annonce introduisant Metis, le donjon Abyss of Time et les attaques Theurgy.

Cet Episode Aigis: The Answer sera disponible en septembre 2023 et, bonne nouvelle pour les joueurs Xbox, il intégrera le Game Pass Ultimate dès son lancement. D'ici là, deux autres vagues de contenus sont prévues, qui ajouteront des musiques et costumes. La première d'entre elles est d'ores et déjà attendue la semaine prochaine, sans doute histoire de capitaliser sur l'effet d'annonce.

Vague 1 - 12 mars 2024 Débloquez et écoutez des morceaux supplémentaires de Persona 5 Royal et Persona 4 Golden tout en explorant et en combattant dans les donjons ! Persona 5 Royal EX BGM Set Life Will Change (donjon)

Beneath the Mask (donjon)

Kichijoji 199X (donjon)

Gentle Madman (donjon)

I believe (donjon)

Keeper of Lust (combat)

Blooming Villain (combat)

Victory (écran des résultats en combat) Persona 4 Golden EX BGM Set Backside Of The TV (donjon)

Game (donjon)

Junes Theme (donjon)

Heaven (donjon)

Long Way (donjon)

Revelations: Mitsuo (combat)

The Almighty (combat)

Results (écran des résultats en combat) Vague 2 - Mai 2024 Débloquez des costumes et une musique de fond sur le thème de la Velvet Room pour personnaliser davantage votre expérience de donjon ! Velvet Costume & BGM Set

Costumes Velvet Room

Electronica In Velvet Room (P4D ver.) (donjon et combat)

Battle Hymn of the Soul (t.komine REMIX AT 1st P3D-EDIT ver.) (donjon et combat)

Battle Hymn of the Soul (Daisuke Asakura Remix) (donjon et combat)

Battle Hymn of the Soul -USH ver.- (donjon et combat)

Dance Hymn of the Soul (Disco In Velvet Room) (écran des résultats en combat) Vague 3 - Septembre 2024 Episode Aigis: The Answer Le chapitre final arrive. Après avoir percé les mystères de l'Heure Sombre, mené des batailles épiques dans le Tartare et vécu tous les événements inoubliables de Persona 3 Reload, les membres du S.E.E.S. se retrouvent piégés dans un 31 mars sans fin. Votre voyage vous mènera à travers l’abîme du temps, alors que vous incarnez Aigis, un androïde à l’apparence humaine doté du pouvoir de Persona. Relevez de nouveaux défis et découvrez la cause de cet étrange destin et la vérité sur ce qui s’est passé ce jour-là... Plongez dans ce chapitre final, désormais remanié avec des graphismes de pointe, des fonctionnalités qui améliorent le confort de jeu, et toutes les améliorations apportées à Persona 3 Reload.

Le producteur du jeu Kazuhisa Wada a par ailleurs tenu à parler à la communauté en vidéo. Il déclare que Persona 3 Reload ne serait pas complet sans cet épilogue, ce qui n'a pourtant pas empêché Atlus de sortir le jeu le mois dernier... L'idée avait apparemment été considérée lors du développement initial, mais a failli être abandonnée pour certaines raisons. Ce n'est qu'à l'annonce du remake que les fans ont apparemment exprimé leur envie de voir ce contenu et qu'il a fini par être conçu.

Au passage, sachez que la licence Persona dans son ensemble a récemment dépassé les 22,6 millions de jeux vendus à travers le monde.

