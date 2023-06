Metaphor: ReFantazio, le Project Re Fantasy de Studio Zero prend vie dans une première et alléchante bande-annonce

Vous vous souvenez de Project Re Fantasy ? Le Studio Zero d'Atlus avait annoncé ce titre mystérieux en 2016 et il s'est fait très très discret depuis. Eh bien, en plus de Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload, le Xbox Games Showcase de ce soir a enfin dévoilé ce que nous a concocté l'équipe et les grands noms qui la composent : le directeur de jeu Katsura Hashino, le character designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro. Désormais, il faudra l'appeler Metaphor: ReFantazio et si vous aimez les Persona et autres Shin Megami Tensei, vous devriez être rapidement conquis par cette première bande-annonce !

Entre sa phrase d'accroche « Entrez dans le miroir de la réalité... dans le summum de la fantaisie » et le montage épileptique de son trailer, Metaphor: ReFantazio a tout pour intriguer. Nous y trouverons un système de calendrier, des quêtes évidemment, un menu permettant de composer notre équipe (avec un leader, plusieurs membres et un Navi), différentes classes, des Synthèses qui semblent être l'équivalent des Persona, un système de lien entre personnages et des affrontements au tour par tour, entre autres. Bref, tous les voyants sont au vert pour ravir les amateurs de JRPG.

Metaphor: ReFantazio sortira sur Xbox Series X|S Windows PC en 2024. Quid de la PS5 voire de la Switch ? Il faudra attendre qu'Atlus nous en dise plus, ce qui ne tardera pas puisqu'un live sera à suivre le mardi 20 juin à 15h00.