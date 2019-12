Shin Megami Tensei V et Project Re Fantasy : rassurez-vous, ils sont « toujours en développement actif »

Ces dernières années, la saga Shin Megami Tensei s'est un peu fait dépasser par ses spin-offs Persona, mais a tout de même eu droit à des épisodes sur 3DS qui ont séduit les puristes des jeux de rôle du genre.

La licence va tenter de toucher un public encore plus large avec Shin Megami Tensei V, annoncé en 2017 pour la Nintendo Switch. Le projet est encore assez mystérieux, et pour cause : en dehors des visuels d'il y a deux ans nous dépeignant une aventure dans un Tokyo moderne boosté aux hormones de l'Unreal Engine 4, nous n'avons pas vraiment eu d'information sur lui.

Le temps a passé, et le jeu s'est fait un peu oublier, à tel point que certains se sont peut-être demandé s'il était toujours d'actualité. La réponse est oui, et a été donnée dans le dernier Famitsu. Atlus a en effet accompagné ses vœux de fin d'année du message suivant, clair et précis.

Shin Megami Tensei V et Project Re Fantasy sont toujours en développement actif.

Pour Project Re Fantasy, le nouveau projet de Studio Zero révélé en 2016, la nouvelle est moins surprenante, car même s'il tarde à prendre forme, Atlus a régulièrement évoqué l'avancée lente, mais dans le bon sens, du processus créatif. Rien ne nous dit cependant si les compères auront droit à une promotion active en 2020, mais mécaniquement, plus nous attendons, plus nous approchons de leur retour médiatique.