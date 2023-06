Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload : des bandes-annonces en fuite pour le remake tant attendu et le retour des Phantom Thieves

Nous n'aimerions clairement pas être à la place d'Atlus cette nuit, car ses deux grosses annonces qui étaient prévues pour être dévoilées lors du Xbox Games Showcase de ce dimanche viennent de fuiter. Si vous suivez l'actualité de la licence de très près, vous savez sans doute que des noms de domaine avaient été réservés ces derniers mois, avec d'un côté P3Re.jp comme nous vous l'avions rapporté en avril et plus récemment P5T.jp. Ces derniers jours, ils ont tous les deux été actualisés, un cas classique où un éditeur se charge de les configurer avant de rendre l'accès public. Un leaker proche de la licence laissait également entendre dès ce jeudi que l'annonce du remake de Persona 3 était proche et qu'il se nommerait Persona 3 Reload. Et devinez quoi ? Il avait parfaitement raison.

La fuite qui est survenue est pour le moins cocasse, car c'est littéralement le compte Instagram occidental d'Atlus qui a mis en ligne les deux bandes-annonces avant de rapidement les retirer. Se tromper de trois jours, il fallait le faire... Sauf qu'Internet n'oublie jamais rien et le secret est désormais totalement éventé. Nous aurons donc droit d'un côté à Persona 5 Tactica, qui sortira le 17 novembre 2023 et sera un jeu de rôle tactique où nous déplacerons nos personnages sur un terrain quadrillé, avec des attaques spéciales à plusieurs tenant visiblement compte de la position de chaque unité. La vidéo nous montre la bande des Phantom Thieves of Hearts, ou Voleurs Fantômes de Cœurs en français, dont certains membres seront sous l'emprise d'une ennemie. Ce P5T est prévu sur Xbox Series X|S, Xbox One et Windows PC, avec une sortie dans le Game Pass day one. Évidemment, il devrait donc aussi être annoncé sur PS5, PS4 et Switch lors de l'officialisation.

De l'autre côté, c'est donc Persona 3 Reload qui se dévoile de la même manière. Il est attendu au début de l'année 2024 sur les mêmes plateformes et sera visuellement au niveau de ce que proposait Persona 5 Royal, en témoignent les diverses phases de gameplay agrémentant la bande-annonce.

Il ne reste désormais plus qu'à attendre dimanche soir pour espérer obtenir quelques détails supplémentaires, mais le plus gros est déjà là. Si vous avez du temps devant vous et ne l'avez toujours pas fait, Persona 5 Royal est vendu 46,19 € sur Amazon dans son édition PS5.