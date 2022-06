MAJ Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal annoncés sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Switch et dans le Game Pass !

Depuis le mois de septembre dernier, la licence Persona célèbre ses 25 ans. Atlus avait au préalable ouvert un site officiel dédié, servant à regrouper toutes les annonces qui vont donc se poursuivre ces prochains mois, dont 7 majeures à l'instar de la remastérisation Persona 4 Arena Ultimax. La dernière en date devait d'ailleurs survenir en juin et c'est donc ce dimanche qu'elle a eu lieu à l'occasion du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. The Snitch, encore lui, avait d'ailleurs teasé cette annonce en publiant le bref message « P3R5ON4 » impliquant donc les trois épisodes associés. Alors, quoi de neuf ?

Eh bien, ce sont Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal qui vont enfin être disponibles sur Xbox Series X|S, Xbox One et Windows PC, avec des sorties Day One dans le Game Pass. Une bande-annonce montrant les trois jeux en action a été partagée, dévoilant la date de sortie de l'un d'entre eux, Persona 5 Royal, qui sera disponible le 21 octobre.

Mise à jour : apparemment, la PS5 est également concernée par l'arrivée de ces jeux, mais pas plus de détails n'ont été dévoilés à ce sujet pour l'heure. De même, Steam y aura droit en plus du Microsoft Store sur PC. Koch Media de son côté annonce que Persona 3 Portable et Persona 4 Golden seront pour la première fois sous-titrés en français !

Mise à jour 28/06/22 : les trois épisodes sortiront également sur Switch comme annoncé lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ! Et pour bien vous y retrouver parmi ces multiples annonces, les différentes plateformes sont indiquées ci-dessous, seul P5R sortant sur PS5 tandis que les deux autres débarqueront donc sur PS4. Persona 3 Portable et Persona 4 Golden seront par ailleurs uniquement vendus au format numérique comme précisé sur le site officiel japonais. Espérons que la prochaine fois, Atlus et SEGA fassent un tir groupé plutôt que de fragmenter leurs annonces...

Persona 5 Royal - Transféré dans un lycée à Tokyo, le protagoniste fait un rêve étrange. « Tu es prisonnier du destin. Dans un futur proche, la désolation t'attend ». Avec un objectif de « réhabilitation » se profilant à l'horizon, il doit sauver les autres de leurs désirs déformés et exacerbés en portant le masque d'un Voleur Fantôme. Persona 5 Royal fait un retour triomphant, accompagné de ses DLC précédemment sortis !

Persona 4 Golden - Il parait que votre âme sœur apparaitra à l'écran si vous fixez votre téléviseur un soir de pluie... Cette étrange rumeur commence à se propager à travers la ville rurale d'Inaba, le nouveau foyer de notre protagoniste, juste au moment où une mystérieuse série de meurtres commence. Tandis que le protagoniste et ses amis essaient de découvrir la vérité, ils se retrouvent à ouvrir un passage vers un autre monde. Pour la première fois, profitez de Persona 4 Golden avec des sous-titres français, italiens, allemands et espagnols !

Persona 3 Portable - Si je vous disais qu'il existe une heure « cachée » entre la fin d'une journée et la suivante... Me croiriez-vous ? Cette heure inconnue s'appelle l'Heure sombre. La ville est alors comme figée et les gens se transforment en de sinistres cercueils. Des monstres d'un autre monde appelés « Ombres » y grouillent. Une nuit, le protagoniste est attaqué par ces Ombres. Lorsque tout espoir semble perdu, le pouvoir du cœur, les Persona, se réveille. Proposant des graphismes améliorés, Persona 3 Portable bénéficiera également de sous-titres français, italiens, allemands et espagnols pour la toute première fois !

