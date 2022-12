Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : les nouveautés exclusives aux portages dévoilées

Cela fait des années que les fans de jeux de rôle attendent que Persona 3 Portable et Persona 4 Golden, portages PSP et PS Vita de titres ayant connu un grand succès critique sur PS2, bénéficient de nouvelles versions pour pouvoir les (re)faire sur consoles modernes. P4G a déjà eu droit à son portage sur PC via Steam, mais Atlus s'est décidé l'année dernière à amener tout ce beau petit monde sur les plateformes du moment.



Nous le savons depuis quelques semaines, la date de sortie des 2 projets sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC via le Microsoft Store (et Steam pour P3P) est calée au 19 janvier 2023. Les principaux atouts de ces portages seront des graphismes modernisés et des sous-titres français inédits, mais d'autres nouveautés sont prévues et l'éditeur nous les dévoile au détour d'une nouvelle bande-annonce.

Ainsi, les 6 modes de difficulté de P3P et les 5 de P4G seront accessibles dès notre première partie, là où il était normalement nécessaire de terminer le jeu une première fois pour débloquer les difficultés les plus élevées. Une fonction de sauvegarde rapide a aussi été ajoutée, pour interrompre sa partie facilement entre les vrais points de sauvegarde. Une section Album a enfin été intégrée au menu de Persona 4 Golden, pour rejouer des dialogues en choisissant pourquoi pas des réponses différentes.



Notez que le prix de chaque titre, vendu exclusivement au format numérique (et ajouté au Game Pass dès le lancement) a été fixé à 1 980 ¥ au Japon, qui devrait se transformer en quelque chose entre 19,99 € et 24,99 € en France. Pour les retardataires, Persona 5 Royal est lui disponible à partir de 32,80 € via Amazon.fr.