Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : la date de sortie des portages PS4, Xbox, Switch et PC officialisée !

Cela fait des années que les fans de la série Persona et les curieux attendaient qu'Atlus porte les derniers épisodes sur des consoles modernes et autre part que sur PlayStation. Persona 4 Golden a ouvert le bal avec son arrivée sur Steam en 2020, mais ce n'est que plutôt cette année que l'éditeur a ouvert les vannes en annonçant des portages plus larges des 3 derniers volets en date.



Persona 5 Royal débarquera donc sur PC via Steam et le Microsoft Store, Xbox One et Xbox Series X|S, PS5 et Switch ce 21 octobre (vous pouvez le précommander à partir de 59,99 € chez Amazon.fr), mais nous ne savions pas quand Persona 3 Portable et Persona 4 Golden suivraient. Jusqu'à ce week-end, car Atlus vient d'officialiser que les 2 titres seront disponibles le même jour, le 19 janvier 2023, sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC via le Microsoft Store (et Steam pour P3P). Ils intègreront aussi le Game Pass dès leur lancement et proposeront pour la première fois des sous-titres français.

À noter que le site officiel japonais et les visuels promotionnels ne mentionnent que l'écurie Xbox, mais les tweets parlent bien eux d'une arrivée sur « plateformes modernes » à cette date, laissant penser que Switch et PS4 sont aussi concernées. Pour l'occasion, une illustration spéciale montrant les héros des 3 aventures. Prêts à découvrir ou redécouvrir ces aventures cultes ?

