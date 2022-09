Persona 5 Royal : les précommandes des versions PS5, Xbox, Switch et PC ouvertes, avec une superbe 1 More Edition pour les mordus

Seulement sorti sur PS4, Persona 5 va avoir bientôt droit à un portage sur PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC via Steam, dans sa version Persona 5 Royal. La bonne nouvelle avait été donnée en juin dernier avec déjà une date de sortie, mais les précommandes n'ouvrent que cette semaine à l'occasion du Tokyo Game Show 2022.

Vous pouvez ainsi réserver votre exemplaire numérique sur les portails officiels, pour le prix un peu salé de 59,99 €, mais vous recevrez tout de même avec une quarantaine de DLC cosmétiques proposés pour le titre à l'époque. Les versions physiques ne sont à priori pas encore disponibles à la réservation, mais devraient l'être d'ici quelques jours : pour le même tarif, vous aurez droit aux mêmes extensions et un steelbook, dans la limite des stocks disponibles.

Si vous voulez le grand jeu, vous pouvez sinon commander une 1 More Edition sur la boutique d'Atlus (avec une copie du jeu pour la console et la région de votre choix), qui pour 119,99 $ donne droit au steelbook et au DLC, un cadre Le Grimoire, des cartes imprimées 5"x7" pouvant être affichées dans le cadre, la sacoche de 15" d'Akechi, et un jeu de tarot de 24 cartes. Un beau programme, réservé aux plus intéressés par la franchise.

La date de sortie des portages de Persona 5 Royal est toujours calée au 21 octobre 2022, avec un ajout au Game Pass en day one.