Days Gone, Persona 5 Royal, Gran Turismo Sport et The Last of Us Part II : les exclusivités PS4 bientôt portées sur PC ?

En avril dernier, la PS4 a eu droit à une exclusivité signée Bend Studio qui nous mettait dans les bottes du biker Deacon St. John, Days Gone. Nous avons donc pu arpenter un monde ouvert basé sur l'Oregon rempli de Freakers, qui a été peaufiné par ses développeurs au fil des mois, une mise à jour ayant même permis de réduire la taille de son installation en début d'année. Plus récemment, les amateurs de JRPG ont pu découvrir Personal 5 Royal, version améliorée du titre d'Atlus nous faisant arpenter des Palais mentaux avec les Voleurs Fantômes. Si nous remontons au mois d'octobre 2017, c'est le jeu de course Gran Turismo Sport qui débarquait moteur vrombissant, lui aussi en exclusivité sur la console de salon, bien alimenté en contenus depuis. Enfin, les joueurs attendent pour beaucoup avec impatience The Last of Us Part II. Quatre salles et tout autant d'ambiances, mais ces productions ont pourtant un point commun en ce mercredi 15 avril 2020...

Comme vous avez pu le lire en titre, Days Gone, Persona 5 Royal, Gran Turismo Sport et The Last of Us Part II pourraient sortir sur PC. La nouvelle nous vient de la branche française d'Amazon, qui n'en est plus à sa première fuite du genre et liste donc les fiches de ces quatre produits encore non annoncées par leurs éditeurs respectifs (ici, là, là-bas et encore là). Il y a rarement de la fumée sans feu dans ce genre de cas et voir débarquer des portages des trois premiers jeux mentionnés ne serait pas si fou au final.

Pour rappel, Death Stranding et Horizon: Zero Dawn vont paraître sur PC du côté des exclusivités de SIE, tandis que de nombreux studios japonais s'ouvrent à Steam depuis quelques années, il n'y aurait donc rien d'étonnant à voir ces jeux subir un portage. La présence du prochain blockbuster de Naughty Dog laisse de son côté penser à de grosses erreurs voire un canulard éhonté d'un employé tellement cela semble gros.

Comme toujours dans ce genre de cas, il ne reste qu'une chose à faire, wait & see.

Mise à jour : PC Gamer a contacté SEGA pour savoir ce qu'il en était au sujet de Persona 5 Royal et la réponse est sans équivoque :

Cette liste est une erreur et nous cherchons à la faire retirer et comment cela s'est produit.

Sony a de son côté répondu la chose suivante à IGN :

Les entrées ne sont pas exactes. Nous n'avons fait aucune annonce pour amener ces jeux sur PC.

D'autres fiches listent même Mario Kart 8 et Super Mario Odyssey, tendant à prouver qu'un acte malveillant est ici à l'œuvre. Clairement, le petit malin derrière tout ça va sans doute passer un sale quart d'heure s'il est identifié...

