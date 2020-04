COVID-19 : Amazon France condamné à ne livrer que les produits essentiels

En cette période de confinement et avec la fermeture de la plupart des magasins, le commerce en ligne explose. Très tôt, différentes enseignes ont prévenu leurs clients que les livraisons pourraient prendre plus de temps que d'habitude. Amazon avait notamment déclaré privilégier les commandes « prioritaires », sans pour autant arrêter la livraison des produits jugés non essentiels.

Sauf que la justice française vient d'en décider autrement. Le tribunal judiciaire de Nanterre vient en effet de condamner Amazon à limiter son activité aux biens essentiels. Le tribunal, saisi par l'union syndicale Solidaires (Sud), motive sa décision par l'absence de mesures suffisantes pour garantir la sécurité de ses salariés.

À partir de demain, et pour une durée d'un mois au minimum, Amazon France devra donc se limiter aux livraisons de produits alimentaires, médicaux et d'hygiène. En cas de non-respect de la décision du tribunal, le géant de l'e-commerce s'expose à une astreinte « d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée ». L'entreprise devra s'entendre avec les représentants du personnel sur la mise en place de mesures de sécurité, sans lesquelles l'interdiction pourrait être prolongée.

Vous l'aurez compris, ne comptez pas sur Amazon pour vos livraisons non essentielles dans les prochaines semaines, y compris pour les jeux vidéo. Les autres enseignes françaises ne sont, pour l'heure, pas concernées, mais cette mesure pourrait entraîner les utilisateurs à passer leurs commandes ailleurs, et à déplacer ou amplifier des situations d'insécurité dans les entrepôts d'autres marques. À suivre...