CrossfireX : la date de sortie du FPS exclusif aux Xbox reportée, la faute au COVID-19

Parmi les exclusivités à venir du côté de chez Microsoft, il y en a une qui traine depuis quelque temps. CrossfireX sera le portage sur consoles du FPS incontournable en Asie, qui aura au passage droit à une campagne payante signée par Remedy (Quantum Break, Control).



Le free-to-play est dans les cartons depuis des années, et malgré la tenue d'une bêta en juin dernier, il n'est toujours pas disponible sur Xbox One et Xbox Series X/S. Et notre salut n'est pas prêt d'arriver, car Smilegate Entertainment vient d'annoncer que la sortie ne se ferait finalement pas avant 2021, l'équipe invoquant des retards pris en raison de la crise sanitaire.

Après de longues délibérations et compte tenu des défis auxquels l'équipe de développement de Smilegate est confrontée en raison du COVID-19, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie de CrossfireX à 2021. Ce report nous permettra de proposer l'expérience Crossfire sur console que notre équipe a décidé de créer.

