CrossfireX : le FPS free-to-play exclusif aux Xbox et sa campagne disponibles, une cinématique de qualité pour fêter ça

Cela fait depuis 2019 que nous entendons parler de CrossfireX, une adaptation pour consoles Xbox du FPS PC coréen à succès Crossfire. Bien des reports plus tard, il débarque enfin aujourd'hui sur Xbox One et Xbox Series X|S, avec la promesse de voir son contenu évoluer avec le temps. Cela méritait bien une bande-annonce de lancement sonnant le début du conflit entre mercenaires de Black List et de Global Risk, sous forme de cinématique à la technique savoureuse.

Vous pouvez maintenant profiter de parties multijoueurs en free-to-play développées par Smilegate Entertainment. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi débloquer des objets de personnalisation et des boosts d'expérience via le Pack d'initiateur à 9,99 € ou le Pack de fondateur à 14,99 €. Et, particularité du projet, vous pouvez également obtenir une campagne solo via un Pack ultime à 24,99 €, comprenant les chapitres Opération Catalyseur et Opération Spectre, ainsi qu'un accès au Battle Pass Premium de la Saison 1.

Opération Catalyseur est pour mémoire compris dans le Xbox Game Pass dès maintenant, mais pas encore la seconde moitié de l'expérience : vous pouvez vous abonner au service en version Ultimate pour 12,99 € par mois.