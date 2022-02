Xbox Game Pass : 10 jeux ajoutés début février, dont plusieurs nouveautés

Sans surprise, en cette première semaine de février 2022, Xbox communique sur ce qui nous attend dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass jusqu'à la moitié du mois. Et comme à l'accoutumée, les sources de réjouissance sont nombreuses grâce à pas moins de 10 titres qui rejoignent le service. Il y a comme prévu Besiege (Game Preview), mais aussi Edge of Eternity et Infernax dès leur lancement, le contenu de la Survivor Edition de ARK: Survival Evolved ou encore les méconnus et pourtant appréciés Contrast et Telling Lies.

Le gros morceau reste CrossfireX, FPS exclusif dont le solo a été développé par Remedy : la première partie de la campagne, Operation: Catalyseur, sera gratuite pour les abonnés, mais la seconde, Operation: Spectre, sera payante et incluse dans le Pack ultime à 24,99 €. Le multijoueur sera pour mémoire accessible à tous en free-to-play.

Le programme complet est disponible ci-dessous, avec tout de même 6 départs le 15 février, dont Final Fantasy XII: The Zodiac Age et Control.

Prochainement

Contrast (Cloud & Console) ID@Xbox – 3 février

Explorez un paysage de rêve des années 1920, un vaudeville sombre inspiré en partie de la réalité. Dans un monde plein d’histoires, d’intrigues et de trahisons, vous incarnez Dawn, l’amie imaginaire de Didi. Avec vos pouvoirs uniques, vous pouvez marcher sur un mur éclairé en devenant votre ombre. Passez d’un état à l’autre sur n’importe quelle surface éclairée pour aider Didi à explorer les mystères de sa famille.

Dreamscaper (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 3 février

Un roguelike orienté action auquel vous pourrez jouer à l’infini, avec un cycle alternant entre la réalité et les rêves. La nuit, plongez profondément dans votre subconscient et découvrez de puissants artefacts pour vaincre vos cauchemars. Le jour, explorez la ville de Redhaven et établissez des relations pour débloquer les améliorations qui vous permettront de gagner toujours plus de puissance.

Telling Lies (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 3 février

Un jeu d’enquête policière avec des histoires non linéaires qui tourne autour d’une mémoire cache de conversations vidéo enregistrées en secret. Il met en vedette Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé et Angela Sarafyan. Telling Lies a été pensé par Sam Barlow, créateur de Her Story et Silent Hill : Shattered Memories.

Besiege (Aperçu) (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 février

Besiege est un jeu de construction basé sur la physique dans lequel vous bâtissez des engins de siège médiévaux pour détruire d’immenses forteresses et des hameaux paisibles. Construisez une machine capable d’écraser des moulins à vent, d’anéantir des bataillons de braves soldats et de transporter de précieuses ressources, tout en défendant votre création contre les canons, les archers et tout ce que vos ennemis désespérés ont à leur disposition. Pour en savoir plus sur le jeu, rendez-vous ici !

CrossfireX (Console) – 10 février

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Jouez à la première campagne solo de CrossfireX, Operation: Catalyst, développée en partenariat avec Remedy Entertainment. Prenez le contrôle d’une unité qui devra traverser le territoire ennemi pour sauver leur allié et découvrir les secrets terribles du groupe de mercenaires Black List.

Edge of Eternity (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 février

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Battez-vous lors de combats épiques au tour par tour en compagnie de Daryon et Selene pour trouver le remède à la Corrosion dans ce récit grandiose traitant d’espoir et de sacrifice, pensé par une petite équipe française passionnée de J-RPG.

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 février

Skul est un rogue-lite nerveux et rempli d’action dans lequel il est conseillé de perdre la tête. Découvrez 100 personnages jouables disposant chacun de leurs capacités propres ainsi qu’une quantité impressionnante d’objets pour créer des synergies incroyables et prenez part à des combats aussi jouissifs que difficiles.

The Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit ! (Cloud, Console & PC) – 10 février

Combattez des hordes de zombies dans The Last Kids on Earth et le Sceptre maudit, un RPG action en monde semi-ouvert, qui raconte une nouvelle histoire dans la ville post-apocalyptique de Wakefield. Incarnez les survivants adolescents, Jack, Quint, June ou Dirk et explorez les rues infestées de zombies dans votre quête pour empêcher Malondre, un puissant adversaire, de mettre la main sur le Sceptre maudit.

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 février

Découvrez tout ce que la franchise ARK a à offrir grâce au Game Pass avec cette collection définitive ! Apprivoisez et chevauchez des créatures primitives en explorant des terres sauvages, faites équipe avec d’autres joueuses et joueurs pour participer à des batailles tribales épiques et voyagez ensemble dans la plus grande aventure remplie de dinosaures de tous les temps.

Infernax (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 février

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Infernax conte les aventures d’un grand chevalier qui revient dans sa contrée natale et la trouve sous l’emprise d’une force sinistre et mystérieuse. Dans votre quête pour localiser et détruire la source de cette corruption, vous affronterez des créatures impitoyables, de dangereuses bêtes et un environnement précaire.

Mises à jour

Grounded : mise à jour Into the Wood – Disponible

Explorez les profondeurs du repaire des termites, arpentez les restes brûlants du barbecue et mettez vos talents à l’épreuve contre de nouveaux « amis » dans une version agrandie du jardin avec la mise à jour Into the Wood de Grounded !

Microsoft Flight Simulator : la septième Mise à jour du Monde, l’Australie – Disponible

Profitez de l’Australie avec une nouvelle imagerie aérienne, des cartes d’élévation en haute résolution et des villes en 3 dimensions. Survolez la célèbre Grande Barrière de corail, admirez les prouesses architecturales modernes, les déserts du centre du pays, ainsi que les nouveaux aéroports et points d’intérêts modélisés à la main. Cette mise à jour gratuite inclut également des vols de découverte, des défis d’atterrissage et des voyages de brousse inédits, qui mettent en valeur ce magnifique endroit. Apprenez-en plus sur cette mise à jour en lisant notre article !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Réclamez ces nouveaux Avantages dans la section du même nom sur votre console Xbox, votre PC Windows ou via l’application mobile pour iOS et Android.

Smite : Pass de démarrage pour la Saison 9 – Disponible

Débutez la Saison 9 de Smite de la meilleure des manières avec ce Pass de démarrage ! Il inclut des skins ainsi que des dieux gratuits et plus encore.

World of Warships : Pack de démarrage exclusif – Disponible

Procurez-vous ce pack pour World of Warships pour prendre les commandes du Dreadnought et du Charleston et bénéficier d’une puissance de feu impressionnante ! Vous obtiendrez également une semaine de temps de jeu Premium, pour plus de confort.

Phantasy Star Online 2 : Bonus mensuel de février pour les membres – 2 février

Prenez une longueur d’avance avec des objets gratuits pour renforcer vos unités comme vos armes et vous remettre sur pied pendant les combats !

Ils nous quittent le 15 février

Ne laissez pas les jeux qui suivent s’en aller sans leur dire au revoir comme il se doit. C’est l’occasion de débloquer les Succès qui vous manquent ou de reprendre votre partie là où vous l’aviez laissée. Comme toujours, n’hésitez pas à profiter de la réduction réservée aux membres pour conserver ces jeux dans votre bibliothèque en économisant jusqu’à 20 % !