Xbox Game Pass : un jeu de destruction va être intégré au service Xbox dès sa sortie sur consoles

Que vous y ayez déjà joué ou ayez simplement vu des streameurs diffuser leur partie, vous connaissez probablement déjà Besiege. Le jeu demandant de construire des machines pour détruire des forts médiévaux a en effet beaucoup amusé la Toile depuis son Early Access en 2015, avant d’enfin passer en 1.0 en 2020.

Surprise, Spiderling Studios veut désormais le porter sur Xbox One et Xbox Series X|S, dans une version adaptée aux manettes qui sera d'abord proposée via le programme Aperçu. Autre bonne nouvelle, cette édition améliorée va être intégrée au Xbox Game Pass dès son arrivée sur consoles, le 10 février 2022. Un titre de plus pour diversifier le catalogue toujours aussi impressionnant du service.

La version console de Besiege sera disponible en Aperçu le 10 février sur Xbox One, Xbox Series X|S et dans le Xbox Game Pass ! Il s’agit d’un jeu de construction basé sur la physique dans lequel vous créerez des machines de guerre pour détruire des forteresses, écraser des légions entières de soldats, éviter des pièges et résoudre des énigmes. Dans la campagne solo, vous devrez conquérir quatre îles distinctes disposant chacune de son propre thème et remplies de niveaux entièrement destructibles.

Le jeu propose une grande variété d’outils perfectionnés dédiés à la construction et des tonnes de blocs qui vous laisseront créer votre arme ultime, pensée pour la destruction et le chaos. Manipulez le temps pour voir l’action au ralenti et admirer le carnage !

Celles et ceux connaissant la version PC de Besiege s’apercevront que le titre a été largement remanié, plusieurs pans de celui-ci ont été développés de zéro pour améliorer grandement l’expérience de jeu et une toute nouvelle interface a été ajoutée, pour que les interactions à la manette soient plus agréables.

Cette version console inclut également un atelier complètement inédit qui vous permettra de partager des machines, disposant elles-mêmes de fonctionnalités originales, comme la possibilité de prendre une capture d’écran séduisante de votre création et de personnaliser l’arrière-plan de cette dernière !

Nous avons développé cette version avec beaucoup d’amour et d’attention, nous souhaitions créer une version console de Besiege dont nous pourrions être fiers et dont les néophytes comme les vétérans pourraient profiter.

Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous de voir arriver le jeu sur console. Si vous aimez la destruction ou la construction d’appareils étranges et merveilleux, vous devriez vous y essayer !