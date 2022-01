Xbox Game Pass : le prochain gros jeu d'Ubisoft va rejoindre le service dès sa sortie !

Nous ne sommes jamais à l'abri de surprises avec le Xbox Game Pass. Le service permet de profiter des nouveautés des Xbox Game Studios dès leur lancement, mais aussi d'indés fraîchement sortis et de productions de tous niveaux grâce à des partenariats en tout genre. Microsoft a même pris l'habitude de signer des contrats avec des éditeurs majeurs pour inclure des AAA dès leur sortie, et ce sera encore le cas ce mois-ci.

Nous apprenons que Rainbow Six Extraction, le FPS coopératif dérivé de Rainbow Six Siege, sera disponible dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dès qu'il sera disponible le 20 janvier 2022. Une bonne manière en somme d'agrandir sa communauté et d'attirer les curieux qui n'auraient pas forcément voulu l'acheter tout de suite, même s'ils devront probablement repasser à la caisse dans quelques mois si le titre quitte la ludothèque. Pour fêter ça, Rainbow Six Siege, déjà disponible dans le Xbox Game Pass en via Xbox Cloud Gaming, sera ajouté au PC Game Pass à la même date.



Les opérateurs de Rainbow Six vont devoir affronter leur plus grand défi dans Rainbow Six Extraction sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC, mais ils ne seront pas seuls, bien au contraire. Rainbow Six Extraction sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Les opérateurs pourront donc compter sur les membres du Game Pass du monde entier sur console, PC et dans le cloud pour les aider à combattre une menace alien en perpétuelle évolution, qui met la Terre en péril.

Lors de la sortie du titre le 20 janvier, les membres du Xbox Game Pass pourront découvrir une expérience intense et imprévisible en solo ou jusqu’à 3 joueurs en coopération et prendre part à des missions dynamiques. Rainbow Six Extraction est un FPS tactique coopératif qui propose, aux millions de joueuses et de joueurs de Rainbow Six et à tous les autres, une expérience PvE en escouade.

Et ce n’est pas tout, les fans de Rainbow Six jouant sur PC seront ravis d’apprendre que Rainbow Six Siege sera également disponible à partir du 20 janvier dans le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate. Le titre étant déjà disponible pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate sur console et dans le cloud, vous pouvez dès maintenant exercer vos talents tactiques en attendant la sortie de Rainbow Six Extraction. Si vous jouez à Siege et à Extraction, vous débloquerez l’équipement épique du pack United Front.