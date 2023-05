Xbox Game Pass et EA Play : le plus gros jeu de sport de 2022 bientôt ajouté au service

Si vous voulez profiter du back catalog d'Electronic Arts à moindre coût, le meilleur plan reste certainement toujours EA Play, le service à 3,99 € par mois ou 24,99 € par an de l'éditeur. Il est encore régulièrement garni de productions récentes pour satisfaire ses abonnés, et un gros titre a d'ailleurs prévu de rejoindre le catalogue la semaine prochaine.

La Play List va en effet être agrémentée de FIFA 23 le 16 mai 2023, permettant à tous les joueurs fidèles d'EA Play qui n'auraient pas encore touché le hit de le faire plus facilement. Et comme toujours, EA Play étant accessible sur ordinateur personnel via le PC Game Pass et sur Xbox One et Xbox Series X|S via l'offre Xbox Game Pass Ultimate, service à 12,99 € par mois, les clients de ces derniers pourront aussi en profiter à compter de mardi prochain.

Une bonne manière de patienter jusqu'à l'officialisation de la nouvelle franchise EA Sports FC cet été !

