Xbox Game Pass : 4 nouveaux officialisés pour début mai

Le mois d'avril 2023 a été gratiné pour les abonnés au PC/Xbox Game Pass, mais Microsoft enchaîne déjà en dévoilant aujourd'hui les titres attendus en ce début mai. Le constructeur rappelle évidemment que Redfall est jouable dès aujourd'hui pour les utilisateurs de son service, mais quatre autres titres arriveront dans les prochains jours.

Entre l'Action-RPG coloré Ravenlok, le jeu de rôle western Weird West: Definitive Edition, le RPG au tour par tour Fuga: Melodies of Steel 2 et la Shadowrun Trilogy, les rôlistes vont être ravis ! Au passage, Besiege et Quantum Break font également leur retour dans le Game Pass, mais cinq titres vont être retirés du catalogue dans quelques jours.

Disponible

Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : l’île de Redfall est assiégée par une légion de vampires, qui l’ont isolée du reste du monde. Préparez-vous à découvrir ce FPS en monde ouvert avec cinq nouvelles manettes personnalisées du Xbox Design Lab s’inspirant des quatre héros de Redfall et des monstres assoiffés de sang qui se sont emparés de l’île.

Prochainement

Ravenlok (Cloud, Console & PC) – 4 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : embarquez dans un voyage enchanteur avec Ravenlok, une aventure féerique pleine d’action mettant en scène une jeune héroïne destinée à accomplir une prophétie périlleuse. En tombant sur un miroir mystique, Ravenlok est transportée dans un monde fantastique ravagé par l’obscurité sinistre d’une reine tyrannique. Maniez votre épée et votre bouclier et utilisez les compétences magiques qui vous ont été conférées, ainsi qu’un arsenal de bombes, pour vaincre les ennemis !

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S) – 8 mai

Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d’un groupe de héros hors du commun.

Shadowrun Trilogy (PC) – 9 mai

Déjà disponible dans le Cloud et sur console et prochainement sur PC ! Shadowrun Trilogy comprend trois jeux de rôle tactiques cultes qui se déroulent dans un futur dystopique cyberpunk dans lequel la magie s’est réveillée, ramenant à la vie des créatures mythiques. Initialement créé en tant que jeu de rôle sur table il y a plus de 30 ans, cet environnement unique en son genre a gagné beaucoup d’adeptes au cours des trois dernières décennies.

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console & PC) – 11 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : La suite de Fuga: Melodies of Steel arrive bientôt ! Ce RPG au tour par tour est de retour avec un système de combat amélioré pour plus de stratégie et un nouveau système d’événements qui vous permettront de prendre des décisions qui affecteront le déroulement de la partie !

Au cas où vous l’auriez manqué

Besiege (Cloud, Console & PC) – Disponible

Besiege fait son retour dans le Game Pass à l’occasion de la sortie de sa version 1.0 ! Besiege est un jeu de construction basé sur la physique dans lequel vous bâtissez des engins de siège médiévaux pour détruire d’immenses forteresses et des hameaux paisibles. Construisez une machine capable d’écraser des moulins à vent, d’anéantir des bataillons de braves soldats et de transporter de précieuses ressources, tout en défendant votre création contre les canons, les archers et tout ce que vos ennemis désespérés ont à leur disposition.

Quantum Break (Console & PC) – Disponible

Quantum Break fait son retour dans le Game Pass ! Quantum Break bénéficie d’une narration captivante, de personnages hauts en couleur et de rebondissements dramatiques qui ont fait la renommée de Remedy Entertainment. Vos choix influeront sur le dénouement de cette fusion entre jeu vidéo et série, qui vous offrira une expérience unique sans précédent.

Contenu téléchargeable et mise à jour

Grounded : mise à jour Super Duper Update – Disponible

Vos oreilles bourdonnent ? C’est tout à fait normal, les guêpes sont arrivées dans le jardin de Grounded, accompagnées de la machine à dupliquer, de nouvelles décorations pour votre base (dont un jacuzzi), d’un moucheron bien pratique qui vous aidera à construire et de bien plus de choses encore, disponibles dans la dernière mise à jour en date !

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker : personnage gratuit de Luke Starkiller – 4 mai

Jouez dans l’univers des neuf films de la saga Skywalker et célébrez le 4 mai avec le nouveau personnage de Luke Starkiller, un des concepts ayant servi de base à la création de Luke Skywalker.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Madden NFL 23 : Pack Ultimate Team EA Play – Disponible

Débloquez votre Pack Ultimate Team EA Play, avec de nouveaux joueurs qui viendront rejoindre votre équipe Ultimate Team dans Madden NFL 23 ! Les membres EA Play et du Game Pass Ultimate peuvent obtenir ce pack en se rendant dans le mode Ultimate Team avant le 5 juin.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Qui dit nouveau mois dit nouvelles Quêtes du Game Pass à découvrir chaque mardi de mai, à commencer par aujourd’hui. Ce mois se concentre sur les titres compétitifs, restez attentifs, une Quête quotidienne spéciale fera son apparition le 4 mai. Jouez à vos titres préférés et finalisez les Quêtes terminées pour obtenir des points en vous rendant dans la section Game Pass de votre console, de votre PC ou dans l’application mobile Xbox Game Pass.

Wasteland 2: Director’s Cut (250 points – membres Ultimate uniquement) : Parlez avec 10 personnes

(250 points – membres Ultimate uniquement) : Parlez avec 10 personnes Wo Long: Fallen Dynasty (5 points) : Jouez

Ils nous quittent le 15 mai

Les jeux suivants sortiront bientôt du Game Pass, c’est donc le moment idéal pour reconsidérer votre emploi du temps et replonger dans ces titres avant qu’ils ne s’en aillent. N’oubliez pas d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces jeux et ainsi les conserver dans votre collection.