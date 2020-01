Xbox Game Pass : 4 nouveaux jeux de qualité vont rejoindre le service sur consoles, et 2 autres sur PC

Microsoft continue encore et toujours de rajouter des jeux à son catalogue Xbox Game Pass, et dans les prochains jours, ce sont quatre jeux qui vont être disponibles pour les abonnés sur Xbox One.

Le 23 janvier 2020, demain donc, les abonnés Xbox Game Pass pourront découvrir A Plague Tale: Innocence d'Asobo Studio et Indivisible signé Lab Zero Games. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 30 janvier prochain pour jouer à Sea Salt et Fishing Sim World: Pro Tour. Sur PC, Microsoft rappelle qu'A Plague Tale: Innocence et GRIS arriveront eux aussi dans le Xbox Game Pass, ainsi que ScourgeBringer et Sea Salt. Sauf que cette fois, pas de date en vue.

Malheureusement, il y aura aussi des départs. La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, Resident Evil 4, Saint's Row: The Third, The Division et Tomb Raider: Definitive Edition vont quitter le catalogue Xbox Game Pass sur Xbox One. Pas de date en vue, mais les abonnés peuvent acheter ces titres avec une réduction de 20 %.