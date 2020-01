Xbox Game Pass : trois jeux récents et appréciés rejoignent le service sur PC

Plein de jeux confirmés pour le Xbox Game Pass lors du X019 attendent encore leur tour pour intégrer le service, mais ce n'est pas pour autant que Microsoft n'a pas prévu d'ajouter des jeux extérieurs à cette liste.

Aujourd'hui, trois titres inattendus rejoignent ainsi le Xbox Game Pass pour PC, et ils n'ont en commun que leur qualité universellement reconnue. Les élus sont A Plague Tale: Innocence, Children of Morta et Gris, dont les descriptifs officiels sont à retrouver ci-dessous.



A Plague Tale: Innocence

Vivez le récit déchirant d’Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire. Pourchassés par l’Inquisition et cernés par l’avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont devoir apprendre à se connaître et à compter l’un sur l’autre. Submergés par l’adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde brutal et impitoyable.

Children of Morta (ID@Xbox)

Children of Morta est un Action-RPG adoptant une approche « rogue-lite » de la progression des personnages. En effet, vous n’incarnez pas un seul avatar, mais plutôt une famille tout entière de héros extraordinaires. Frayez-vous un chemin en découpant vos adversaires dans des contrées, donjons, et grottes générés procéduralement et menez la famille Bergson, avec toutes ses qualités, mais aussi ses défauts, dans son combat contre la Corruption.

Gris (ID@Xbox)

Une expérience paisible, qui suggère plus qu’elle ne montre, qui ne cherche pas à vous effrayer et dans laquelle vous ne mourrez pas. Explorez un monde délicatement créé à la main, profitez d’une animation incroyable et d’une bande originale élégante, tout en vous adonnant à des phases de plateformes, en résolvant des énigmes, mais aussi en vous essayant à certains défis plutôt corsés, bien que facultatifs. Aidez Gris à voir le monde d’un œil nouveau et découvrez des passages inédits au fil de la progression de l’héroïne et de la découverte de ses capacités.