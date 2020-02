Xbox Game Pass : trois jeux confirmés sur Xbox One et PC pour février 2020, de gros AAA dans le viseur

C'est comme toujours un Xbox Game Pass à deux vitesses que nous allons retrouver ce mois-ci, selon que nous l'utilisions sur PC ou sur Xbox One.

Du côté du Xbox Game Pass pour Console, le 6 février seront ajoutés les récents et appréciés Final Fantasy XV et Wolfenstein: Youngblood, suivis par le puzzle-game indépendants Death Squared le 13 février. Pour le Xbox Game Pass pour PC, Microsoft se refuse encore à s'engager sur des dates de lancement précises, mais les joueurs auront aussi le loisir de télécharger bientôt Final Fantasy XV et Wolfenstein: Youngblood, mais aussi Death’s Gambit, un jeu de plateformes en 2D avec des éléments d'Action-RPG. Pour rappel, en 2020, la majorité des Final Fantasy numérotés seront ajoutés au XGP pour le plus grand bonheur des rôlistes.

Abonnement Xbox Game Pass Ultimate | 3 mois | Xbox One/Win 10 PC - Code jeu à télécharger 38,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 38,99€. Final Fantasy XV Avec ses combats résolument tournés vers l’action, son gameplay qui tranche avec le passé de la saga et des graphismes qui repoussent les limites de la technologie, Final Fantasy XV est une aventure fantastique qui redéfinit la fantasy ancrée dans le réel. N’attendez plus pour découvrir cet épisode encensé par la critique et qui fait honneur à la série mythique ayant posé les bases de la narration et de l’aventure depuis déjà des décennies. Wolfenstein: Youngblood Wolfenstein: Youngblood est l’expérience Wolfenstein la plus ouverte à ce jour. Planifiez vos attaques pour démanteler le régime nazi depuis votre nouvelle base d’opérations souterraine dans les catacombes. Dix-neuf ans après Wolfenstein II: The New Colossus, B.J. est porté disparu au cours d’une mission à Paris, placée sous l’Occupation nazie. Après des années à avoir été entraînées par leur père rompu au combat, Jess et Soph Blazkowicz, les filles jumelles de B.J., doivent se battre. Jouez seul ou avec un ami. Gagnez des niveaux, explorez et terminez les missions pour débloquer de nouvelles aptitudes, des armes, des gadgets, des objets cosmétiques et bien d’autres éléments pour enrichir votre expérience de jeu et modifier votre apparence. Death Squared (ID@Xbox) Votre travail d’équipe sera mis à rude épreuve dans Death Squared, où vous devrez résoudre des puzzles “mortels” ! Chaque joueur doit emmener son robot sur une case de couleur précise, mais attention, le chemin est semé d’embûches et d’autres pièges mortels. La solution ne pourra être trouvée que si l’ensemble des joueurs fait preuve d’une concentration exemplaire et d’une communication sans faille. Finissez la campagne principale à un ou deux joueurs puis aventurez-vous dans le mode quatre joueurs pour l’ultime expérience multi-joueurs ! Death’s Gambit (ID@Xbox) Death’s Gambit est un jeu de plateforme en 2D où se mêlent éléments de jeu d’action, de plateforme et de jeu de rôle. En tant qu’agent au service de la Mort, dévoilez le mystère qui entoure Siradon, défiez les gardiens immortels du royaume pour purger leurs âmes et découvrez le véritable prix de l’immortalité.

Pour terminer, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que cinq titres vont prochainement quitter le service sur Xbox One, et sont actuellement proposés avec 20 % de réduction si vous voulez les acheter et y jouer ad vitam etername : Epic Mickey : Le Retour des Héros, Jackbox Party Pack 2, Pumped BMX Pro, RAGE et Shadow of the Tomb Raider. La bonne nouvelle, une première phase de bêta fermée de Bleeding Edge sera accessible pour tous les abonnés XGP, sur PC comme sur Xbox One, à compter du 14 février, comme le rappelle Microsoft.