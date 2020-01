Xbox Game Pass : trois jeux vont débarquer sur consoles, et deux sur PC

Pour bien débuter l'année 2020, Microsoft a déjà rajouté Grand Theft Auto V dans le catalogue du Xbox Game Pass, du moins sur consoles de salon. Mais le constructeur est déjà de retour avec de nouveaux jeux qui arriveront prochainement dans le Xbox Game Pass, sur consoles, mais aussi sur ordinateurs.

Microsoft ne lâche pas de date précise, mais les joueurs sur Xbox One peuvent s'attendre à voir débarquer « prochainement » Tekken 7, Frostpunk et Sword Art Online: Fatal Bullet. Les abonnés au service sur PC auront quant à eux droit à Frostpunk, ainsi qu'à FTL: Faster Than Light.

Il faudra sans doute attendre quelques jours supplémentaires avant de voir arriver ces jeux dans le Xbox Game Pass sur Xbox One et PC, mais au moins, l'année 2020 débute bien.