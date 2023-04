Redfall : les vampires sont déjà de sortie avec la bande-annonce de lancement

La semaine prochaine sortira Redfall, la nouvelle exclusivité de Bethesda, et donc Microsoft. Le titre est développé par Arkane Austin, déjà connu pour son travail sur Dishonored, Prey ou encore Deathloop, mais il ne s'agira pas ici d'un immersive sim. Non, Redfall nous emmènera dans une ville envahie par des vampires.

Redfall est donc un jeu de tir à la première personne qui nous fera explorer la ville du même nom, dans le Massachusetts, afin de faire face avec trois amis à des suceurs de sang grâce à des armes à feu, des gadgets et même des pouvoirs surnaturels. Tout cela est montré dans la bande-annonce de lancement du jeu, à admirer ci-dessus et aussi à écouter, avec une reprise du titre Black Hole Sun de Soundgarden.

La date de sortie de Redfall est pour rappel fixée au 2 mai 2023 sur PC et Xbox Series X|S (mais pas sur PS5), avec une Bite Back Edition. Le titre sera également jouable via le PC/Xbox Game Pass dès son lancement, l'abonnement au service de Microsoft coûte pour rappel 12,99 € par mois via Amazon en version Ultimate.