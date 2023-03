Redfall : une version PS5 était prévue, mais Microsoft l'a annulée

Dans quelques semaines sortira une nouvelle exclusivité Xbox, à savoir Redfall, un titre développé par Arkane Austin et édité par Bethesda, qui appartient désormais à Microsoft. Le jeu sortira donc uniquement sur PC et Xbox Series X|S, mais avant le rachat de Bethesda par Microsoft, il était aussi attendu sur PlayStation 5.

C'est ce que dévoile le directeur créatif du jeu, Harvey Smith, interrogé par IGN. Il dévoile ainsi que Redfall était à l'origine développé sur toutes les plateformes, mais suite au rachat, Microsoft a fait annuler la version PS5 :

On a été racheté par Microsoft et ce fut un changement avec un C majuscule. Ils sont arrivés et ont dit : « Pas de PlayStation 5, on se concentre sur Xbox, PC et le Game Pass ».

Ce n’est pas très grave, c’est même une bonne décision, je pense. [Cela permet de] soutenir le Game Pass et d'avoir une plateforme de moins à laquelle se soucier, une complexité de moins.

Le Game Pass a une tonne de joueurs, ça pourrait devenir notre plus gros jeu grâce aux 30 millions, où je ne me souviens plus du nombre exact, d’abonnés.