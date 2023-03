Redfall nous dévoile un peu plus son scénario en vidéo

Arkane Austin, filiale du studio de Lyon auteur des Dishonored, Prey et Deathloop, lancera prochainement Redfall, un jeu de tir à la première personne coopératif contre des vampires. Édité par Bethesda et exclusif aux plateformes de Microsoft, le titre nous présente un peu plus son scénario dans une nouvelle bande-annonce :

Cette vidéo nous dévoile l'origine des vampires et pourquoi ils terrorisent désormais cette petite ville insulaire, les développeurs rajoutent :

Il se passe bien plus de choses qu'on ne pourrait le croire sur la charmante petite île de Redfall. Les scientifiques d'Aevum travaillent sur un projet révolutionnaire. Des gens disparaissent, il y a des cadavres et du sang partout, le soleil a été éclipsé et des vampires dirigent la ville. Ces derniers sont-ils simplement le fruit d'une expérience qui a mal tourné, ou quelque chose de bien pire ? Qui sont les dieux vampires ? Seule certitude : tout va encore empirer avant de revenir à la normale... peut-être.

La date de sortie de Redfall est fixée au 2 mai 2023 sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Vous pouvez le précommander en Bite Back Edition à 89,99 € sur Gamesplanet.

