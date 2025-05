PlayStation Productions : Sony efface un peu plus son ancienne mascotte

PlayStation n'a jamais vraiment eu de mascotte officielle, mais les joueurs ont associé la PS3 à Sackboy, adorable personnage principal des LittleBigPlanet. Désormais, Sony met clairement l'accent sur Astro Bot, le petit robot star du jeu éponyme développé par Team Asobi. Sackboy, lui, disparaît petit à petit.

Comme l'a remarqué un internaute qui s'était rendu au cinéma découvrir Until Dawn : La mort sans fin, Sackboy n'apparaît plus dans la vidéo d'introduction de PlayStation Studios, qui met en avant des personnages phares comme Nathan Drake (Uncharted), Ratchet et Clank, Kratos et Atrus (God of War), Aloy (Horizon) et bien sûr Astro Bot. Une photo de la nouvelle séquence montre que le pilote de Gran Turismo a été remplacé par l'Homme mystérieux d'Until Dawn, sans doute pour coller au film diffusé, mais personne n'a pris la place de Sackboy.

Difficile de savoir si ce changement est définitif ou si PlayStation Studios utilisera cette séquence à l'avenir, mais il est clair que Sackboy appartient désormais au passé. En fin d'année dernière, Sony a retiré LittleBigPlanet 3 du PlayStation Store, de même que tous les DLC de la franchise. Le dernier opus en date, Sackboy: A Big Adventure, n'a pas vraiment fait sensation sur PS4 et PS5. Le portage PC a quant à lui fait un vrai four.

