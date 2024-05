PlayStation Days of Play : des remises décevantes pour le PS Plus et quelques autres initiatives, Sony ne s'est pas foulé

C'est ce mardi qu'a choisi Sony Interactive Entertainment pour dévoiler son opération Days of Play annuelle, annonçant au passage les jeux qui vont être offerts à partir de la semaine prochaine aux abonnés PlayStation Plus, ainsi que les prochains ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques, avec de la PS2 et du PSVR 2 au programme. Elle débutera pas plus tard que ce mercredi 29 mai à 00h01 et se terminera le mercredi 12 juin à 23h59, heure locale. Faisons donc le point sur les offres et divers bonus proposés.

Pour commencer, des avatars vont être offerts. Ensuite, il y aura différentes activités avec des défis communautaires, des campagnes PlayStation Stars et un tournoi e-sport EA Sports FC 24.

Du côté des réductions, c'est la douche froide, car hormis des remises pour passer à un tiers supérieur, il n'y a rien pour les abonnés actuels qui souhaiteraient prolonger un abonnement Essential...

En direct de PlayStation et revendeurs participants Découvrez un aperçu des promotions sur le matériel disponibles dans certaines régions du 29 mai au 12 juin. Consultez la page direct.playstation.com (disponible dans certains marchés) et renseignez-vous au sujet des revendeurs locaux participants, car les offres et les dates promotionnelles peuvent varier selon la région. Consultez la page des Days of Play 2024 pour obtenir des mises à jour sur les offres locales. 50 € de réduction sur la PS5 et la PS5 Édition numérique.

100 € de réduction sur le PlayStation VR 2 et le pack PlayStation VR 2 Horizon Call of the Mountain.

20 € de réduction sur certains jeux, dont les suivants :

Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Spider-Man 2 Édition Collector ;



The Last of Us Part II Remastered ;



MLB The Show 24 ;



MLB The Show 24: The Negro Leagues Edition ;



Rise of the Ronin.

Les abonnés PlayStation Plus qui achètent une console PS5 ou un casque PS VR 2 sur direct.playstation.com auront accès à une offre exclusive. Les abonnés PlayStation Plus qui se connectent avec leur compte PlayStation et achètent une PS5 ou un PS VR 2 sur direct.playstation.com obtiendront 12 mois d'abonnement à Netflix Premium. Les abonnés PlayStation Plus pourront profiter de cette offre lors des Days of Play, du 29 mai au 12 juin ! Offre valable pour les nouveaux abonnés à Netflix et les abonnés existants. Conditions générales en vigueur.

10 € de réduction sur toutes les façades pour console PlayStation 5.

80 € de réduction sur Marvel's Spider-Man 2 Édition Collector – PS5.

80 € de réduction sur Marvel's Spider-Man 2 Édition Collector – PS5.

PlayStation Plus Du 29 mai au 9 juin, les nouveaux joueurs qui rejoignent PlayStation Plus peuvent économiser jusqu’à 30 % sur l’abonnement de 12 mois. Les dates promotionnelles locales varient pour cette offre. Consultez la page web des Days of Play pour en savoir plus. Les abonnés actuels peuvent obtenir 25 % de remise sur PlayStation Plus Extra ou économiser 30 % sur l’abonnement PlayStation Plus Premium pour le restant de leur abonnement s’ils mettent à niveau leur abonnement entre le 29 mai et le 12 juin**. De plus, tous les abonnés PlayStation Plus peuvent profiter de 15 % de remise sur Sony Pictures Core du 29 mai au 12 juin. Consultez également l’application Sony Pictures Core*** pour bénéficier d’offres supplémentaires lors des Days of Play***. ** Offre réservée aux utilisateurs existants pour la mise à niveau du restant de leur abonnement actuel. À la fin de votre période d’abonnement actuelle, des frais d’abonnement récurrents vous seront facturés au prix en vigueur sur le PS Store pour mettre à niveau votre plan, à votre fréquence de facturation actuelle, jusqu’à résiliation. *** L’accès nécessite une console PlayStation 4 ou PlayStation 5 et un compte Sony Pictures Core soumis aux Conditions d’utilisation de Sony Pictures Core. Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les jeux et leur disponibilité varient selon le marché.

Boutique PlayStation Gear Visitez gear.playstation.com et obtenez 20 % de remise**** sur les articles du site, notamment des marchandises en l’honneur des jeux Helldivers 2, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, God of War, des articles PlayStation et bien plus. **** Une seule utilisation par client. Le code promotionnel doit être utilisé lors du paiement pour être appliqué à la commande. Certains articles sont exclus.

Le PlayStation Store aura aussi droit à ses remises, sur lesquelles nous reviendrons dans un article dédié lorsqu'elles seront disponibles.

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.