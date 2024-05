SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 60 % de réduction avec les offres des Days of Play, de gros jeux récents concernés

Si les offres de La planète des réductions se poursuivent encore pendant une semaine sur le PlayStation Store, Sony Interactive Entertainment a lancé ce mercredi son opération Days of Play. Bien que les remises sur l'abonnement au PlayStation Plus aient de quoi décevoir, ce n'est pas forcément le cas des jeux de la boutique en ligne. Avec des remises promises jusqu'à -60%, voire plus dans certains cas pour ne pas changer, et ce sur plus de 900 articles, il y a de quoi se faire plaisir. De récents AAA sont d'ailleurs concernés.

Vous pouvez retrouver la liste fournie par le PlayStation Blog en page suivante ou vous rendre directement sur la page de l'opération. En tête d'affiche, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth et Rise of the Ronin sont proposés dès 59,99 €, Star Wars Jedi: Survivor à 35,99 €, God of War Ragnarök et Gran Turismo 7 sont vendus à partir de 39,89 €, Assassin's Creed Mirage se trouve à 29,99 €, et ce n'est là qu'un échantillon.

Les possesseurs d'un PSVR 2 peuvent également retrouver Rez Infinite à 19,79 €, Another Fisherman's Tale à 11,99 €, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord dès 22,49 € ou encore The Dark Pictures: Switchback VR à 22,49 €.

Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu'au jeudi 13 juin à 00h59 pour en profiter.

