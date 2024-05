SOLDES du PlayStation Store : La planète des réductions fait tourner les têtes avec jusqu'à 80 % de réduction

Le PlayStation Store ne manque jamais de bonnes occasions de se faire plaisir à moindre coût et ce ne sont pas les trois opérations du moment qui nous feront dire le contraire. En tête d'affiche, nous retrouvons La planète des réductions, avec pas moins de 2 127 références dont les prix baissent jusqu'à -80 %, voire plus pour certains, et ce jusqu'au 6 juin. À côté de ça, les offres PlayStation Indies (jusqu'au 30 mai) et les Jeux à moins de 20 € sont aussi de retour, avec évidemment des titres se retrouvant dans plusieurs à la fois.

Avec tout ça, vous pouvez par exemple vous offrir la Batman: Collection Arkham à seulement 7,79 € ! Marvel's Spider-Man premier du nom et sa version PS5 remastérisée sont ainsi vendus à partir de 29,99 €, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard en édition Deluxe est à 42,49 €, The Last of Us Part I (le remake) est vendu 49,59 €, Grounded est déjà bradé à 27,99 €, Fallout 76 est à 9,99 €, Alan Wake Remastered coûte 9,89 € et Granblue Fantasy Versus: Rising peut être acheté à partir de 39,99 €.

Côté PSVR 2, Red Matter 2 est proposé à 19,49 €, Walkabout Mini Golf - Whole In One Edition à 34,99 €, tandis que ses DLC sont aussi remisés séparément, et DYSCHRONIA: Chronos Alternate à 17,99 €.

Achat d'une carte PSN :