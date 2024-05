PlayStation Plus : les prochains jeux ajoutés aux formules Extra et Premium dévoilés, le PSVR 2 et la PS2 à l'honneur

Avec le retour de l'opération Days of Play, Sony Interactive Entertainment a d'ores et déjà effectué sa communication autour des ajouts au PlayStation Plus Essential de juin. Mais ce n'est pas tout, car les prochaines nouveautés aux Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium ont également été dévoilées alors que cela ne fait qu'une semaine que les précédentes ont débarqué. Les joueurs vont avoir de quoi être contents, car il y a des titres PS2 et PlayStation VR 2 dans le lot. Pour les dates, c'est un peu anarchique, puisqu'il n'y en a plus une seule et unique, à la manière du Game Pass.

Vous trouverez donc ci-dessous les 12 jeux qui vont progressivement être ajoutés pour cette fin mai et en juin, ainsi qu'une version d'essai.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Dredge (PS5, PS4) - 29 mai

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4) - 31 mai

Cricket 24 (PS5, PS4) - 5 juin

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (PS5, PS4) - 7 juin PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques - 11 juin Tomb Raider Legend (PS2)

Star Wars: The Clone Wars (PS2)

Sly Raccoon (PS2) PlayStation Plus Premium | Jeux PSVR 2 - 6 juin Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2 PlayStation Plus Premium | Version d'essai WWE 2K24 (PS5, PS4) - 29 mai

