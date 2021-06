SOLDES du PlayStation Store : c'est le retour des Doubles Réductions pour les membres PS+, avec jusqu'à 60 % de remise

Vous n'avez désormais plus que quelques heures pour profiter des Days of Play, tandis que l'opération PlayStation Indies va elle encore durer dix jours sur de nombreuses références. Sony Interactive Entertainment ne va pas laisser nos cartes bleues refroidir, car il lance à nouveau ce mercredi ses Doubles Réductions.

Le principe est simple si jamais vous le découvrez, à savoir proposer une remise à tous les joueurs (jusqu'à -30 %), qui est est doublée pour les abonnés au PlayStation Plus (jusqu'à -60 %). Vous pouvez retrouver la liste complète diffusée sur le PlayStation Blog en page suivante et vous rendre directement en boutique pour faire vos emplettes. Sachez tout de même que parmi les offres nous avons God of War (2018) à 14,99 €, différentes éditions de Borderlands 3, des bundles GTA V, Uncharted 4: A Thief's End lui aussi à 14,99 € et bien plus.

Enfin, notez que tout cela n'est valable que jusqu'au 24 juin.

