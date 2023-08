SOLDES du PlayStation Store : les Doubles réductions PlayStation Plus de retour avec jusqu'à 70 % de remise

Les actuelles offres du PlayStation Store vont prendre fin d'ici quelques heures, alors si les Économies d'août et Jeux à moins de 20 € vous font de l'œil, ne tardez pas ! Sony Interactive Entertainment ne va évidemment pas laisser sa boutique sans promotions et ramène donc une fois de plus ses Doubles réductions, permettant à tous les joueurs de profiter de jusqu'à 35 % de remise et aux abonnés PlayStation Plus de doubler la mise avec jusqu'à 70 % de ristourne.

Vous pouvez retrouver la liste fournie en page suivante et les 575 produits concernés directement sur la page de l'opération du PlayStation Store. Dans le lot, nous retrouvons les encore assez récents Forspoken (59,99 €), Star Wars Jedi: Survivor (67,99 €), Dead Island 2 (59,49 €) ou encore Red Dead Redemption 2 (39,59 €). Vous avez jusqu'au 14 septembre à 00h59 pour en profiter.

Achat d'une carte PSN :