SOLDES du PlayStation Store : les Doubles réductions PlayStation Plus de retour avec jusqu'à -80 % de remise et des jeux à moins de 20 euros

Les offres promotionnelles s'enchaînent ces derniers temps sur le PlayStation Store, avec depuis la semaine dernière des soldes PlayStation Indies, qui vont perdurer jusqu'à mercredi prochain. Il vous reste par ailleurs quelques heures pour profiter des Choix des critiques et de jeux à moins de 15 €. Pour les remplacer, et ce dès maintenant, nous retrouvons d'une part les Doubles réductions PlayStation Plus, permettant aux abonnés d'économiser jusqu'à 80 % du prix d'achat, et de l'autre les jeux à moins de 20 euros.

Envie de vous offrir A Plague Tale: Requiem à 41,99 €, Gotham Knights pour seulement 29,99 € ou The Last of Us Part II à 9,59 € ? Pas moins de 432 articles bénéficient des Doubles réductions, dont vous pouvez consulter la liste directement sur le store. Un petit Mafia II: Definitive Edition à 4,49 €, le premier Goat Simulator pour 1,99 € ou bien les quatre jeux Jak and Daxter contre 19,99 € ? C'est le genre d'offre figurant dans la sélection de jeux à moins de 20 euros, au nombre de 516, à retrouver sur la page correspondante. Dans tous les cas, vous avez jusqu'au jeudi 2 mars à 00h59 pour en profiter.

Achat d'une carte PSN :