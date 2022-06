SOLDES du PlayStation Store : plus de 1 600 jeux à prix cassé avec les Doubles Réductions et les promos sur les Indies !

Les promotions des PlayStation Days of Play touchent à leur fin d'ici quelques heures, mais Sony Interactive Entertainment a déjà d'autres offres à proposer à ses joueurs. Le PlayStation Store vient en effet d'accueillir 2 nouvelles opérations, sur des thématiques bien connues des fidèles des réductions.

Nous avons ainsi droit à plus de 260 rabais via les Doubles Réductions, donnant accès à jusqu'à 32 % de promo sur les produits concernés et jusqu'à 64 % si vous êtes clients du PlayStation Plus. Si vous voulez récupérer Horizon Zero Dawn: Complete Edition ou Bloodborne à 7,99 €, ou encore Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime à 33,99 €, c'est le moment de craquer.



En face, ce sont carrément plus de 1 300 références qui sont soldées avec l'opération PlayStation Indies, sponsorisée par le Summer Game Fest. Il y en a pour tous les goûts, de Cuphead à 13,99 €, Psychonauts 2 à 29,99 €, ou Kingdom Come: Deliverance Royal Edition à 9,99 €. Toutes ces promotions sont valables jusqu'au 23 juin à 00h59, ce qui vous laisse le temps de la réflexion.

Achat d'une carte PSN