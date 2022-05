SOLDES PlayStation Days of Play : promotions sur le PlayStation Store, réductions sur les exclusivités PS4 et PS5 en boutiques et bien plus

Chaque année en amont des salons estivaux, Sony Interactive Entertainment propose ses Days of Play, permettant d'obtenir à petit prix les jeux et accessoires avec lesquels nous amuser sur PS5 et PS4. L'opération va donc faire son retour en 2022, pas plus tard que demain, mercredi 25 mai, et ce jusqu'au 8 juin, soit deux semaines pour se faire plaisir. Pour ne pas changer, le PlayStation Store et les boutiques physiques seront concernés et un gros point a été effectué sur le PS Blog, dévoilant ce à quoi il faut nous attendre.

Pour commencer, le PlayStation Store va donc proposer une vague de promotions que vous pourrez retrouver ici. Parmi elles, quatre jeux sont mis en avant :

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ;

Dying Light 2 Stay Human ;

Destiny 2 : La Reine Sorcière ;

Far Cry 6 – Édition Standard.

PlayStation Direct va aussi mettre en avant plusieurs titres, mais aussi des accessoires, que vous pourrez découvrir sur cette page, parmi lesquels se trouvent :

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) ;

Sackboy: A Big Adventure (PS5) ;

The Last of Us Part II (PS4) :

Le PlayStation VR Méga Pack ;

La manette DualSense (Blanc, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink et Galactic Purple).

PlayStation Gear va de son côté appliquer une remise de 20 % sur une sélection de produits sur toute la durée, en plus de proposer trois journées spéciales :

Le 25 mai , dépensez plus de 50 € pour recevoir un porte-canette isothermique avec votre commande ;

, dépensez plus de 50 € pour recevoir un porte-canette isothermique avec votre commande ; Le 26 mai , achetez deux produits God of War et obtenez le troisième gratuitement ;

, achetez deux produits God of War et obtenez le troisième gratuitement ; Le 27 mai, profitez d’une offre PlayStation Shapes « 5 pour moins de 5 € » uniquement pendant cette période de 24 heures.

Enfin, sachez que d'autres revendeurs participants proposeront une partie de ces offres dans leurs rayons. Le communiqué de presse que nous avons reçu évoque quant à lui Uncharted Legacy of Thieves Collection (PS5), Ghost of Tsushima (PS4) et Death Stranding (PS4), qui devraient donc voir leur prix diminuer un temps.

Nous mettrons à jour cet article une fois l'opération bien lancée, tout n'étant pas encore affiché à cette heure. Des cartes PSN sont en vente sur Amazon si besoin.