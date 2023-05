SOLDES PlayStation Days of Play : remises sur le PS Plus, les jeux et accessoires au programme de l'édition 2023

C'est une tradition depuis bien des années maintenant, Sony Interactive Entertainment organise ses Days of Play au début de la période estivale. L'an dernier encore, nous avions ainsi pu profiter de diverses offres aussi bien sur le PlayStation Store que sur les différentes plateformes de vente de la marque. Eh bien, bonne nouvelle, l'opération va être reconduite d'ici quelques jours et nous en connaissons désormais les grandes lignes, qui viennent d'être communiquées via le PlayStation Blog.

Pour commencer, notez que les Days of Play 2023 se tiendront du vendredi 2 juin à 00h01 au lundi 12 juin à 23h59, avec des offres qui varieront selon la région du monde dans laquelle vous vivez, listées ci-dessous.

Économisez sur les abonnements PlayStation Plus

Souscrivez, renouvelez ou prolongez un abonnement à PlayStation Plus à prix réduit lors des Days of Play. Accédez à des titres de qualité : jeux mensuels, versions d’essai des jeux, Catalogue des jeux et Catalogue des classiques avec des centaines de hits et de classiques au choix, selon le plan que vous aurez sélectionné.

Pour les nouveaux abonnés et les abonnés actuels à PlayStation Plus, tous les abonnements de 12 mois seront proposés avec 25 % de réduction. Ceci inclut les plans Essential, Extra et Premium/Deluxe.

Les abonnés actuels à PlayStation Plus Essential et Extra peuvent également bénéficier d’une réduction de 25 % sur les abonnements de 1, 3 ou 12 mois s’ils optent pour un plan supérieur. C’est le moment idéal pour passer à PlayStation Plus Premium ou Deluxe.

Des offres en direct de PlayStation

Pour les joueurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, rendez-vous sur la page direct.playstation.com une fois que les Days of Play auront commencé. Vous y trouverez une myriade d’offres sur certains jeux PS5, PS4 et PC ainsi que sur des accessoires.

Pour les joueurs en Autriche, en Italie, en Espagne et au Portugal, célébrez le lancement de direct.playstation.com avec des réductions sur certains jeux et accessoires PS5 à l’aide des codes promotionnels suivants :

Utilisez le code DOPSAVE15 pour obtenir jusqu’à 15 % de réduction sur certains accessoires PS5, notamment la station de rechargement DualSense, la Caméra HD, la télécommande multimédia, le casque-micro sans fil Pulse 3D et des façades pour console PS5 ;

Utilisez le code DOPSAVE40 pour obtenir jusqu’à 40 % de réduction sur certains jeux PS5.

Les offres sont disponibles pour toute la durée de la promotion, dans la limite des stocks disponibles, et varient selon la région.

Vous trouverez plus d’informations direct.playstation.com après le début des Days of Play, le 2 juin.

Des promotions sur certains produits PlayStation Gear

Célébrez les Days of Play sur la boutique PlayStation Gear avec 20 % de réduction sur une sélection de produits et la livraison gratuite pour toute commande grâce au code promotionnel DAYSOFPLAY23.

Les joueurs pourront également bénéficier d’offres supplémentaires sur PlayStation Gear les jours suivants :

Le 2 juin, dépensez au moins 50 € et obtenez un manchon isotherme pour boisson avec votre commande ;

Le 7 juin, profitez de réductions sur les vêtements d’extérieur : achetez un sweat-shirt ou une veste pour obtenir 50 % sur un autre article similaire ;

Le 12 juin, achetez des articles de la catégorie Sélection PlayStation. Vous y trouverez des offres groupées et des produits inspirés de différents jeux.

Des offres sur certains jeux numériques disponibles sur le PlayStation Store

Cette année, profitez de réductions sur toute une variété de jeux ou extensions numériques sur le PlayStation Store. Les offres varient selon la région. Assurez-vous de vous rendre sur le PlayStation Store lorsque les Days of Play auront commencé pour consulter la liste complète des offres disponibles dans votre région.

Cette année, lors des Days of Play, vous trouverez également des offres supplémentaires sur des accessoires PlayStation chez les revendeurs participants. Les offres peuvent varier d’une région à l’autre.

Revenez le 2 juin pour plus de détails sur la promotion de cette année via le site des Days of Play 2023.