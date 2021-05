SOLDES PlayStation Days of Play : les exclusivités et jeux PS4, PS5 et PSVR en promo à prix cassé, en physique comme sur le Store !

Dans le cadre de l'opération communautaire PlayStation Days of Play, Sony Interactive Entertainment nous avait promis des soldes entre le 26 mai et le 9 juin 2021. Ça tombe bien, nous y sommes, et nous pouvons enfin découvrir les promotions affichées par l'éditeur, qui sont aussi bien valables en physique que sur le PlayStation Store.

Que ce soit chez Amazon.fr, CDiscount ou Micromania, vous pouvez dès maintenant profiter de rabais plus qu'intéressants. Des jeux récents comme The Last of Us Part II sont affichés à 29,99 €, les titres PS5 baissent un tout petit peu leur prix pour déclencher l'achat, des éditeurs tiers jouent le jeu, avec notamment des réductions sympathiques proposées par Electronic Arts et Ubisoft, et vous pouvez surtout vous procurer d'incontournables exclusivités pour presque rien. Si vous voulez un God of War, Uncharted 4: A Thief's End, inFamous: Second Son ou The Last of Us Remastered à 9,99 €, c'est le moment ! Vous pouvez retrouver une large sélection d'offres physiques en page suivante.

Sur le PlayStation Store, les offres vont encore plus loin, avec parfois de petites ristournes en plus, Assassin's Creed Valhalla à 41,99 € au lieu de 44,99 € par exemple, mais tout de même des promotions absentes ou moins intéressantes : nous ne saurions que vous conseiller de comparer les offres des revendeurs et de la boutique numérique pour retrouver les meilleurs prix. Mais il y a surtout ici des centaines de références en plus, à découvrir directement sur le portail (la catégorie dédiée à l'opération Days of Play ouvrira dans la matinée, nous mettrons le lien à jour le moment venu).

À noter que des offres sur les abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now sont promises, mais ne sont pas encore disponibles à cette heure. De quoi vous faire craquer avant l'été ?