MAJ PlayStation Days of Play : des soldes et un week-end de multijoueur gratuit en vue, la Player Celebration de retour avec des avatars et thèmes exclusifs

Les opérations s'enchaînent du côté de Sony Interactive Entertainment. Alors que le PlayStation Play at Home nous permet actuellement de récupérer gratuitement Horizon Zero Dawn: Complete Edition, le constructeur fait revivre les PlayStation Days of Play sous une forme encore plus ambitieuse.



Déjà, elle comprendra la PlayStation Player Celebration aka Fête des Joueurs PlayStation, dont la première édition avait eu lieu en février 2020. Le but sera encore de réaliser des défis communautaires liés à du temps de jeu, des Trophées débloqués ou des objectifs précis afin de remporter des points, à convertir en avatars PSN et thèmes PS4 exclusifs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai, mais la célébration débutera le 18 mai, pour une fin fixée au 8 juin.

Pour que chacun puisse participer à l'effort de guerre, un week-end de multijoueur en ligne gratuit aura lieu pour ceux qui ne sont pas abonnés au PS+, à des dates encore inconnues. Et sur cette période, également à des dates non calées, nous aurons droit à des soldes spéciaux sur des jeux PS4 et PS5 ainsi que « d'autres produits » : si elles sont à la hauteur des précédentes éditions, elles devraient valoir le détour.

Nous sommes ravis d’annoncer que les Days of Play sont de retour en 2021 pour célébrer la communauté PlayStation dans le monde entier ! Nous voulions rendre l’évènement de cette année encore plus spécial et mémorable pour nos joueurs. C’est pour cette raison que les Days of Play de cette année proposeront plusieurs activités sur plusieurs semaines pour célébrer la puissance du jeu et le dynamisme de notre communauté en réunissant les joueurs du monde entier. PlayStation Player Celebration La PlayStation Player Celebration fait son grand retour ! Cet évènement spécial fait appel à notre communauté de joueurs. Ils devront se réunir pour atteindre une série d’objectifs partagés qui leur permettront de décrocher des avatars PSN et des thèmes PS4.** Les inscriptions commencent dès aujourd’hui et se terminent le 31 mai. L’Étape 1 commence le 18 mai. Voici comment participer : 1. Inscrivez-vous Inscrivez-vous avec votre ID de connexion PSN ici. Lorsque c’est fait, vous êtes automatiquement inscrit à toutes les futures Étapes du programme. Cet évènement est ouvert aux utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 des pays suivants : Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Irlande, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan et Thaïlande. 2. Commencez à jouer le 18 mai L’évènement compte trois Étapes. La première Étape commence le 18 mai. Chaque Étape comportera les Objectifs communautaires suivants : Objectif des parties Jouer à des jeux PS4/PS5 : la Communauté doit jouer un certain nombre de parties chaque semaine. Chaque Participant devra jouer au moins une heure à chaque jeu PS4/PS5 (le nombre de sessions par semaine importe peu) pour que cela soit comptabilisé dans l’objectif. Vous remporterez le double de points si vous jouez à des jeux avec des utilisateurs de votre Liste d’amis (également inscrits). Objectif des trophées Remporter des trophées : la Communauté doit remporter un certain nombre de trophées chaque semaine. Il y a une limite de six trophées PS4/PS5 par participant pour l’objectif des trophées. Objectif bonus Si la première série d’objectifs est atteinte avant la fin de chaque Étape, il y aura une nouvelle série d’Objectifs bonus pour la Communauté.

3. Remportez des avatars PSN et thèmes PS4 exclusifs Tous ceux qui s’inscriront avant le début d’une Étape pourront remporter des avatars PSN et des thèmes dynamiques PS4 exclusifs (avec une musique et des icônes personnalisées) lorsque la Communauté atteindra les Objectifs des parties et des trophées de ladite Étape. Si la Communauté parvient également à atteindre les Objectifs bonus de l’Étape, les joueurs inscrits avant le début de cette Étape remporteront des avatars PSN supplémentaires. Enfin, si les Objectifs communautaires de toutes les Étapes sont atteints (hors Objectifs bonus), les joueurs ayant participé aux trois Étapes recevront un prix cumulé comportant un avatar PSN et un thème PS4 exclusifs ! Les récompenses vous seront envoyées directement sur votre PS4 ou PS5 par Notification environ 1 à 2 jours après la fin de chaque Étape. Remarque : les thèmes PS4 ne sont téléchargeables que sur PS4 et non sur PS5. Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir les objectifs de chaque Étape. Les objectifs sont réinitialisés à chaque Étape. Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir les objectifs de chaque Étape. Les objectifs sont réinitialisés à chaque Étape. Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir les objectifs de chaque Étape. Les objectifs sont réinitialisés à chaque Étape. Étape 1

18 mai à minuit PDT – 24 mai à 23h59 PDT

18 mai à 9h CEST – 25 mai à 8h59 CEST Objectif communautaire :

Avoir joué 2 400 000 parties

Avoir remporté 7 200 000 trophées



Objectif bonus :

Avoir joué 3 000 000 de parties Avoir remporté 8 800 000 trophées Prix :

Un thème dynamique PS4 exclusif Un avatar PSN exclusif



Prix bonus :

3 avatars PSN exclusifs Étape 2

25 mai à minuit PDT – 31 mai à 23h59 PDT

25 mai à 9h CEST – 1er juin à 8h59 CEST Objectif communautaire :

Avoir joué 2 900 000 parties

Avoir remporté 8 500 000 trophées



Objectif bonus :

Avoir joué 3 600 000 parties Avoir remporté 10 400 000 trophées Prix :

Cinq avatars PSN exclusifs



Prix bonus :

3 avatars PSN exclusifs Étape 3

1er juin à minuit PDT – 7 juin à 23h59 PDT

1er juin 9h CEST – 8 juin à 8h59 CEST Objectif communautaire :

Avoir joué 3 000 000 de parties

Avoir remporté 9 000 000 trophées



Objectif bonus :

Avoir joué 3 700 000 parties

Avoir remporté 11 000 000 trophées Prix :

Un thème dynamique PS4 exclusif



Un avatar PSN exclusif



Prix bonus :

3 avatars PSN exclusifs Prix cumulé Si tous les objectifs (hors Objectifs bonus) sont atteints, les joueurs ayant participé chaque semaine recevront un avatar PSN et un thème dynamique PS4 supplémentaires. Si tous les objectifs (hors Objectifs bonus) sont atteints, les joueurs ayant participé chaque semaine recevront un avatar PSN et un thème dynamique PS4 supplémentaires. Cliquez ici pour en savoir plus sur la PlayStation Player Celebration et suivre la progression des objectifs. Accédez aux Règles officielles ici. Revenez vérifier régulièrement comment s’en sort la Communauté, quand un Objectif a été atteint et quand commence l’Étape suivante. Promo Days of Play Une promo Days of Play commencera ce mois-ci. Vous y trouverez des jeux PS4 et PS5, d’autres produits et bien plus. Les produits présents et leur prix varieront en fonction des régions. Nous aurons de nouvelles infos très prochainement, alors restez à l’écoute ! Week-end de multijoueur en ligne gratuit Si vous n’avez pas encore essayé le multijoueur en ligne en bonus avec PlayStation Plus, ce mois-ci nous proposons un week-end multijoueur en ligne gratuit qui vous permettra de tester les modes multijoueurs des jeux PS4 et PS5 que vous possédez. (Jeu multijoueur en ligne vendu séparément. Nécessite une connexion à Internet et un compte pour le PlayStation Network.) Partage de la semaine Pour célébrer les Days of Play, le PlayStation Blog proposera un Partage de la semaine spécial. Le premier thème sera annoncé le 14 mai, alors restez bien à l’écoute. Nous espérons que vous apprécierez les Days of Play de cette année. Il nous tarde de jouer avec vous tous. Bon jeu ! *Inscriptions du 11 au 31 mai. Le concours se termine le 7 juin. La communauté de joueurs PlayStation peut toucher des récompenses en participant et en atteignant les Objectifs communautaires définis pour chaque semaine. Si vous jouez avec des amis PSN, votre contribution compte double pour l’Objectif des parties. Abonnement PlayStation Plus non requis pour participer ou remporter des récompenses. Règles officielles : playstation.com/days-of-play-celebration-rules. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Sans obligation d’achat ; Nul si interdit.

**Les participants qui jouent sur PS5 ne pourront pas télécharger les thèmes dynamiques PS4.

Pour participer aux défis en ligne, vous pouvez vous abonner au PlayStation Plus pour 59,99 € par an.

Mise à jour : la première étape de la PlayStation Player Celebration débute aujourd'hui, l'occasion pour SIE de faire le point sur les Days of Play 2021. Les promotions spéciales auront lieu du 26 mai au 9 juin, et porteront notamment sur les produits listés ci-dessous, et le week-end d'accès gratuit au multijoueur se tiendra de ce samedi 22 mai à 00h01 au dimanche 23 mai à 23h59.

Voici certaines des offres disponibles dans les points de vente participants pendant les Days of Play de cette année : Jeux PlayStation 4 Death Stranding

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Predator: Hunting Grounds

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Sélection de jeux PlayStation Hits Jeux PlayStation 5 Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Édition Ultimate

Sackboy: A Big Adventure

The Nioh Collection La période promotionnelle des Days of Play, c’est aussi des offres sur le PlayStation Store, notamment sur les abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now. Restez à l’écoute pour plus d’infos sur PlayStation Blog et sur le site Web des Days of Play. Enfin, voici un résumé des activités à venir dont vous pourrez profiter lors des Days of Play : Week-end de jeu multijoueur en ligne gratuit : si vous n’avez pas encore essayé le multijoueur en ligne PlayStation Plus, nous proposons un week-end de jeu multijoueur en ligne gratuit qui vous permettra de tester les modes multijoueur des jeux PS4 et PS5 de votre collection. Rejoignez le PSN aux dates et heures suivantes pour en profiter : du samedi 22 mai à 0 h 01 heure locale au dimanche 23 mai à 23 h 59 heure locale (Jeu multijoueur en ligne vendu séparément. Nécessite une connexion à Internet et un compte pour le PlayStation Network.)

PS Gear Store : pour ceux d’entre vous qui vivent aux États-Unis, au Canada, au Belize, en Bolivie, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay, au Pérou, en Uruguay, en Autriche, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, visitez le PlayStation Gear Store pour bénéficier de 20 % de réduction sur certains produits pour célébrer les Days of Play (remarque : cette offre est non cumulable avec les autres remises).

Partage de la semaine : le prochain thème spécial du Partage de la semaine sera annoncé le 21 mai. Restez à l’écoute !