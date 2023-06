SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -75 % de remise avec les Doubles Réductions et offres PlayStation Indies

Alors que les offres des Days of Play se poursuivent encore quelques jours, l'opération La Planète des Réductions va toucher à sa fin d'ici quelques heures sur le PlayStation Store. Sony Interactive Entertainment a donc lancé non pas une, mais deux autres salves de remises. D'un côté, ce sont les productions indépendantes qui sont à l'honneur dans le cadre des PlayStation Indies avec des prix en baisse jusqu'à -75 %. De l'autre, de gros jeux sont proposés à -35 % ou jusqu'à -70 % en étant abonné au PlayStation Plus, puisqu'il s'agit des Doubles Réductions.

Parmi les jeux indés bénéficiant de ces ristournes, nous retrouvons le roguelike Cult of the Lamb à 16,24 €, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge à 17,49 € ou encore Cuphead & The Delicious Last Course à 19,70 €. Et à vrai dire, la remise maximale peut dépasser ce qui a été dit, puisque State of Mind est par exemple affiché à -90 % au prix riquiqui de 1,99 €. Avec pas moins de 1 786 références, vous devriez sans mal trouver votre bonheur.

Si vous recherchez davantage de gros jeux, dont des AAA, et qu'en plus vous êtes abonnés au PS+, ce sont 551 produits qui voient leur prix baisser, dont Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil Village ou bien Monster Hunter Rise. La liste complète est à retrouver en page suivante. Dans tous les cas, vous avez jusqu'au jeudi 22 juin à 00h59 pour en profiter.

