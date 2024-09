PlayStation 30th Anniversary Collection : Sony décline sa PS5 Pro et le reste de son écosystème, mais ne s'embête plus du support physique

Au début du mois, Sony Interactive Entertainment a commencé à dévoiler ses plans pour célébrer les 30 ans de la PlayStation première du nom et donc de la marque. My First Gran Turismo pour initier les joueurs et les attirer vers GT7, ainsi que diverses autres petites initiatives comme la gamme Shapes of Play ont ainsi été mises en avant, avec à l'époque un teasing pour la PS5 Pro dans le logo de l'opération. Depuis, cette fameuse console a été officialisée et a déchaîné la colère de bien des fans sur la Toile en raison de son prix et de l'abandon du support physique (sans passer par l'achat d'un lecteur à côté), entre autres. Il fallait s'y attendre, SIE a trouvé un bon moyen d'attirer les joueurs et les scalpers, puisqu'un modèle collector sera commercialisé. Et histoire de ratisser large, c'est littéralement toute une gamme Collection PlayStation 30e anniversaire / PlayStation 30th Anniversary Collection qui va sortir deux semaines après le lancement de cette nouvelle machine. Elle a été présentée en vidéo et a de quoi faire grincer les dents des collectionneurs, puisque ce sont uniquement des consoles sans lecteur de disques qui seront proposées...

PS5 Slim Digital, PS5 Pro, PlayStation Portal, DualSense classique et Edge, tout l'écosystème de la génération actuelle y passera en arborant la robe grise caractéristique de la PS1. Les joueurs adeptes du support physique pour leurs jeux auront tout de même droit à une façade pour un lecteur, mais devront payer ce dernier séparément... Difficile de faire pire comme signal envoyé en termes de marketing pour ce qui nous attend dans les années à venir.

De plus, seules 12 300 PlayStation 5 Pro 30e anniversaire numérotées seront disponibles à travers le monde, autant dire qu'entre les scalpers et inévitables exemplaires envoyés aux influenceurs voire médias, les joueurs intéressés vont devoir batailler dur pour en obtenir une. Mais à quel prix ? Eh bien, mystère, puisque le PlayStation Blog ne donne aucune précision à ce sujet... En regardant la composition du pack PS5 Pro, la facture devrait être particulièrement salée puisque la DualSense Edge forcera sa place à l'intérieur, qui coûte à elle seule 239,99 € en temps normal. N'espérez donc pas un tarif inférieur à 1 100 €, et ce sans prendre en compte l'aspect collector.

Vous trouverez ci-dessous la liste des produits qui sortiront le 21 novembre 2024.

Collection PlayStation 30e anniversaire PlayStation 5 Digital Edition - Pack édition limitée 30e anniversaire La console PS5 Digital Edition en édition limitée et les accessoires assortis

DualSense Édition limitée 30e anniversaire

Façade de console pour lecteur de disque (lecteur de disque vendu séparément)

Support vertical

Poster (1 des 30 designs possibles)

Boîtier de connecteur de câble original de style PlayStation

Quatre colliers de câble PlayStation Shapes

Autocollant PlayStation et trombone. PlayStation 5 Pro - Pack édition limitée 30e anniversaire La console PS5 Pro 2 To en édition limitée et les accessoires assortis

DualSense Edge Édition limitée 30e anniversaire

DualSense Édition limitée 30e anniversaire

La station de recharge DualSense

Tous les articles inclus dans l'offre groupée PS5 Digital Edition. PlayStation Portal - Édition limitée 30e anniversaire DualSense Edge - Édition limitée 30e anniversaire DualSense - Édition limitée 30e anniversaire

Les précommandes débuteront le 26 septembre sauf pour la PlayStation 5 Digital Edition qui devra patienter jusqu'au 10 octobre.

Les joueurs disposant d'un compte PSN devront passer exclusivement par Direct PlayStation dans les régions où la boutique est disponible pour se procurer la PS5 Pro, le PlayStation Portal ou la DualSense Edge 30th Anniversary Limited Edition. Ailleurs, il faudra se tourner vers certains revendeurs non précisés. Pour la PS5 Digital Edition et la DualSense de base, d'autres enseignes devraient les vendre aux dates déjà évoquées.

Même en obligeant l'utilisation du PlayStation Network, cela ne devrait pas empêcher les escrocs de nuire puisque n'importe qui peut créer autant de comptes qu'il souhaite à l'aide de différentes adresses e-mail. Direct PlayStation n'est par ailleurs disponible qu'aux États-Unis, en France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie et Autriche.

Vous trouverez en page suivante des visuels de chaque produit.

