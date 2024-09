PlayStation 5 Pro : Sony officialise subtilement le design de sa prochaine console

Ce jeudi, Sony Interactive Entertainment a révélé une partie de ses plans pour fêter le 30e anniversaire de la marque PlayStation et de sa toute première console, à la veille du lancement d'ASTRO BOT. Il y aura donc My First Gran Turismo pour faire découvrir la licence et d'autres initiatives à retrouver dans notre article dédié. Jusque là, rien ne sortant de l'ordinaire, mais les fans un peu curieux ont scruté de plus près le visuel principal de ces 30 ans. En effet, les formes associées à la marque sont ici composées des diverses consoles et multiples accessoires mis en vente durant ces trois décennies, présentés de manière stylisée. Et tel un Assassin caché à la vue de tous, un appareil un peu particulier est placé au centre de l'image.

Si la PS5 de base a semble-t-il été zappée au profit du modèle Slim paru l'an dernier (à moins qu'elle ne soit aux extrémités tronquées de l'illustration d'origine, une console sensiblement similaire, mais arborant quatre bandes sur son capot, trône donc fièrement au centre de l'image. Cela aurait pu faire l'effet d'une véritable surprise si les fuites n'étaient pas déjà passées par là...

En effet, la semaine dernière, billbil-kun partageait un croquis servant à montrer à quoi ressemblera la fameuse PS5 Pro qui a tant fait parler d'elle depuis des mois maintenant au travers de rumeurs. Plus de doute possible, c'est bien cette machine que nous avons sous les yeux. Étant donné qu'elle figure sur le logo des 30 ans, le doute quant à son officialisation imminente n'est plus vraiment permis, en espérant que cela se fasse lors d'un State of Play ou d'un PlayStation Showcase, plutôt qu'au détour d'un article de blog et une vidéo YouTube postés en fin d'après-midi sans prévenir comme pour la PS5 Slim.

En attendant, cette dernière avec lecteur de disques peut être achetée 549,99 € à la Fnac, un tarif déjà bien élevé.

