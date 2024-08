PS5 : une énorme augmentation de prix à l'étranger...

Au cours des précédentes générations de consoles, les éditeurs nous ont logiquement habitués à diminuer les tarifs de leurs appareils au fil des ans, alors que les coûts de production en faisaient de même, souvent en parallèle du lancement de nouveaux modèles. Une bonne manière d'attirer un public n'ayant de base pas forcément les moyens ou préférant attendre que la ludothèque soit plus fournie. Avec l'ère des PS5 et Xbox Series, c'est tout le contraire qui s'est produit dans un contexte économique où les ressources nécessaires à la fabrication de ces machines sont devenues plus chères et prisées. Seul Nintendo avec sa Switch fait de la résistance et reste accessible au plus grand nombre avec un prix d'appel de 219,99 € pour son modèle Lite, qui peut même être trouvé sous la barre des 200 euros chez certains revendeurs, tandis que la OLED est affichée à 349,99 € voire 359,99 € pour les éditions collector. L'éditeur japonais avait d'ailleurs précisé en août 2022 qu'il n'était pas question d'augmenter ses tarifs. Ce n'est clairement pas le cas de son concurrent Sony, qui vient d'annoncer une lourde hausse ne concernant fort heureusement que l'Archipel pour le moment, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'un signe avant-coureur d'une répercussion à plus large échelle.

En août 2022 justement, Sony Interactive Entertainment avait donc effectué une augmentation de 50 € en Europe et 5 000 ¥ au Japon, entre autres, aussi bien sur les PlayStation 5 avec lecteur de disque que sans. Avec la sortie de la PS5 Slim en fin d'année dernière au prix de 549,99 €, le pays du Soleil-Levant a eu droit à une « discrète » hausse puisque le modèle lisant les Blu-ray est facturé 66 980 ¥ (taxes incluses) contre 60 478 ¥ pour le précédent, dont la production a été stoppée, ne laissant plus d'alternatives une fois les stocks épuisés, tandis que la déclinaison Digital Edition coûte elle 59 980 ¥ (taxes incluses). Le coût des périphériques avait d'ailleurs augmenté au Japon avec son lancement...

Eh bien, à compter du lundi 2 septembre 2024, rebelote, la PS5 et ses accessoires vont subir une révision de leurs tarifs, qui fait très mal, en réponse à la situation économique mondiale. Ironiquement, cela fait plusieurs semaines que le yen remonte enfin la pente après sa dégringolade, rendant l'exportation locale plus compliquée... Comme nous l'apprend le PlayStation Blog japonais, la PS5 Slim va donc coûter 79 980 ¥, soit 13 000 ¥ de plus ! Cela représente environ 80 € d'augmentation, rien que ça. La Digital Edition Slim va elle passer à 72 980 ¥, soit 12 502 ¥ de plus. La DualSense de base va elle être affichée à 11 480 ¥, près de 71 €, globalement le même qu'en France actuellement. Notez que tous ces prix sont avec les taxes incluses. Effet immédiat de cette annonce, comme rapporté par Serkan Toto, certains revendeurs locaux n'ont pas hésité à indiquer des ruptures de stock...

Avec les rumeurs d'une PS5 Pro qui évoquaient une sortie en fin d'année, cette stratégie semble toutefois bien étonnante, surtout sur le propre territoire de Sony. À trop tirer sur la corde en se prenant pour le Apple du jeu vidéo, le retour de bâton pourrait faire mal comme à l'époque de la PS3.

Quoi qu'il en soit, en France, vous pouvez actuellement vous procurer la PS5 Slim avec lecteur de disques à 549,99 € à la Fnac.



