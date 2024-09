PlayStation dévoile plusieurs initiatives pour célébrer son 30e anniversaire, dont une pour le moins originale

Alors que les tests d'ASTRO BOT viennent de tomber, qui rend hommage à sa manière aux trente années de la marque PlayStation, Sony Interactive Entertainment a dévoilé une partie de ses plans pour célébrer ce 30e anniversaire. Il n'y aura en effet pas que le lancement de My First Gran Turismo, puisque d'autres petites initiatives vont être mises en place, présentées sur le PlayStation Blog, à commencer dès les samedi 21 et dimanche 22 septembre par un week-end de multijoueur gratuit sans la nécessité d'être abonné au PlayStation Plus. À cette occasion, divers tournois e-sportifs seront mis en place sur PS5 via les jeux NBA 2K24, NBA 2K25, Madden NFL 24, MLB The Show 24, EA UFC 5, Tekken 8 et Guilty Gear: Strive. En guise de récompense, il y aura notamment des avatars avec comme thématique ces 30 ans.

Autre initiative qui va cette fois ravir les mélomanes, plusieurs bandes-son d'anciens jeux PlayStation vont être mises à disposition sur Spotify entre octobre 2024 et janvier 2025. Elles seront également disponibles à l'achat sur Amazon Music et Apple Music. Au programme, God of War (celui de 2005), God of War II, God of War: Ghost of Sparta, Twisted Metal, Starhawk et Unit 13. De plus, une playlist spéciale 30e anniversaire a été ajoutée ce jeudi sur la première plateforme citée.

Enfin, des produits dérivés pour le moins originaux ont été dévoilés, réunis dans la collection Final Shapes of Play. C'est l'équipe derrière les designs des consoles qui les a conçus. Si vous êtes intéressés, ils seront en vente dès le lundi 9 décembre sur le site PlayStation Direct et peuvent déjà y être précommandés. Vous trouverez en page suivante quelques visuels de chacun d'entre eux.

Shapes of Play: Battle (49,99 €) est un jeu de plateau dans lequel vous pouvez mettre un ami au défi d’aligner quatre formes différentes de même couleur sur le plateau pour gagner.

est un jeu de plateau dans lequel vous pouvez mettre un ami au défi d’aligner quatre formes différentes de même couleur sur le plateau pour gagner. Shapes of Play: Create (84,99 €) est une série de blocs aimantés que vous pouvez positionner dans n’importe quelle direction pour créer des formes amusantes.

est une série de blocs aimantés que vous pouvez positionner dans n’importe quelle direction pour créer des formes amusantes. Shapes of Play: Recharge (39,99 €) vous permet de découvrir une nouvelle façon de recharger vos batteries entre deux sessions, en particulier après un combat de boss éprouvant.

Ce n'est évidemment pas tout et d'autres révélations suivront. D'ailleurs, un certain détail caché a rapidement retenu l'attention des joueurs...

ASTRO BOT est lui disponible au prix de 59,99 € sur Amazon et à la Fnac.