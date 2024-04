RUMEUR sur la PS5 Pro : de nouveaux détails croustillants sur ses spécificités techniques

Source: Tom Warren via The Verge

Cela fait déjà plus d'un an maintenant que la rumeur d'une PlayStation 5 Pro a été lancée par Tom Henderson sur Insider Gaming pour une sortie fin 2024. Après quelques détails en juillet dernier qui évoquaient ce projet Trinity, c'est le mois dernier que de nombreux éléments de la fiche technique de cette future console ont fuité. Si vous n'étiez pas encore convaincu de son existence, c'est désormais au tour de Tom Warren de The Verge d'y ajouter son grain de sel. Ce dernier affirme avoir eu accès à la documentation de cette PS5 Pro et en plus de confirmer ce qui avait déjà été présenté, il surenchérit avec de nouvelles informations.

Selon ses sources, Sony Interactive Entertainment demanderait d'ores et déjà aux développeurs de rendre compatibles leurs jeux avec cette future console, avec l'accent mis sur le ray-tracing. Trinity serait décrite comme une « version haut de gamme de la PlayStation 5 », dont l'actuel modèle continuerait d'être vendu aux côtés de cette machine plus puissante. Le constructeur souhaiterait ainsi que les studios proposent un unique « pack » de leurs productions supportant à la fois la PS5 et la PS5 Pro, avec une possibilité pour les titres existants d'être patchés pour bénéficier de meilleures performances. Rien d'étonnant, mais si nous en croyons les bruits de couloirs de la GDC 2024, pas grand monde n'en voit l'intérêt...

Concernant le CPU, Trinity aurait donc un mode visant une fréquence de 3,85 GHz contre 3,5 GHz normalement, soit une hausse de 10 %, que les développeurs pourraient sélectionner. De manière standard, elle se comporterait donc comme une PS5, pouvant tourner à une fréquence moindre si des opérations intensives sont effectuées, qui sont apparemment rares, la puissance inutilisée par le CPU étant de plus envoyée vers le GPU. Avec ce nouveau mode, plus de puissance irait donc vers le CPU et le GPU serait donc downclocké d'environ 1,5 % soit des « performances inférieures d'environ 1 % ».

Un changement du côté de la mémoire serait également au programme. Contrairement aux 448 Go/s de la PS5, ce modèle Pro disposerait de 576 Go/s, soit environ 28 % de hausse. Mieux encore, puisque le système serait plus efficace, le gain de bande passante excéderait cette valeur de 28 %. Les développeurs auraient en plus un accès plus poussé à la mémoire de la console, passant de 12,5 Go alloués pour un jeu PS5 à 13,7 Go sur PS5 Pro, soit 1,2 Go supplémentaire.

Ce surplus pourrait bénéficier au PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), le système d'upscaling qui servirait à améliorer le framerate et la qualité d'image, en remplaçant notamment les actuelles solutions d'anti-aliasing. Cette solution serait assez similaire aux DLSS et FSR, avec un support complet du HDR, qui demande 250 Mo de mémoire supplémentaire. La latence pour qu'une image en 1080p passe en 4K serait elle de 2 ms et la firme travaillerait à rendre cela compatible avec des résolutions pouvant monter jusqu'à 8K. Oui, comme ce qui est actuellement affiché sur l'emballage... Il faut bien l'avouer, pas grand monde n'en aurait l'utilité et cela ne rendrait pas les jeux meilleurs pour autant.

