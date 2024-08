RUMEUR sur la PS5 Pro : un nom, un design et une officialisation imminente

Les rumeurs autour de la prochaine console de Sony enflent, le constructeur japonais s'apprêterait à dévoiler une nouvelle machine, plus puissante que la PlayStation 5 actuelle. Non, il ne s'agirait évidemment pas de la PS6, pas attendue avant quelques années, mais d'une évolution de la PS5. Aujourd'hui, le très bien renseigné billbil-kun publie un nouvel article sur Dealabs pour évoquer ce nouveau modèle. D'après ses informations, la prochaine console de Sony s'appellerait la... PlayStation 5 Pro. Pas de surprise ici, le constructeur japonais nous a déjà fait le coup avec la PS4 Pro pour la précédente génération de consoles. Si billbil-kun ne rentre pas dans les spécificités techniques de la machine, particulièrement puissante d'après d'autres leaks, l'insider aurait réussi à mettre les mains sur une image officielle de la console, « un visuel de la face avant du carton d’emballage final » plus exactement. Pour des raisons de droits d'auteur, il peut pas la partager, mais il a quand même réalisé un joli croquis s'en rapprochant :

Le design est évidemment dans la lignée de la PS5 actuelle, avec trois bandes noires sur la coque, de quoi donner des idées de partenariat avec Adidas. La PS5 Pro proposera deux ports USB-C et un bouton d'alimentation sur la façade, billbil-kun affirme que le design ressemble fortement à une PS5 Slim, mais « légèrement plus épaisse ». Cependant, vous l'avez sans doute déjà remarqué sur le visuel ci-dessus, cette PlayStation 5 Pro n'inclut pas de lecteur de disques. L'insider prend des pincettes et explique qu'il ne dévoile que les informations qu'il a pu trouver, en l'occurrence une image d'une PS5 Pro sans lecteur, mais impossible de dire pour le moment si deux modèles seront proposés, l'un avec un lecteur de disques et l'autre sans. Le leaker explique également que cela permettrait de réduire les coûts de production de la console. Pour rappel, au lancement de la PS5 Slim Édition Numérique, Sony a également sorti un lecteur Blu-ray UHD amovible, qui pourrait faire fureur si la PS5 Pro ne propose pas du tout de lecteur de disques. Concernant la manette, petite déception, il s'agirait d'une simple DualSense blanche, sans évolution. Au moins, vous pourrez garder vos anciennes manettes de PS5.

Évidemment, il n'y a rien d'officiel pour le moment, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes. Cependant, billbil-kun rajoute qu'une annonce concernant la PlayStation 5 Pro serait faite « au cours de la première quinzaine de septembre 2024 », pour un lancement d'ici la fin de l'année. De son côté, Jeff Grubb évoque un probable PlayStation State of Play (pas un Showcase) vers la fin du mois de septembre, de quoi présenter des jeux taillés pour la PS5 Pro ? Mystère.

