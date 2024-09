My First Gran Turismo : une « nouvelle » expérience annoncée pour les 30 ans de PlayStation

Quand ils ne se perdent pas dans Astro's Playroom, c'est sur les circuits de Gran Turismo 7 que nous avons des chances de trouver des pilotes. Le jeu de course de Polyphony Digital a enchaîné pendant des mois les mises à jour mensuelles, mais a récemment réduit la cadence, bien que les nouveautés de juillet étaient pour la peine plus conséquentes. En août, il n'y a donc rien eu et alors que les World Series 2024 se sont poursuivis à Prague et débarqueront à Tokyo à la fin du mois, ce n'est pas directement cet épisode qui nous intéresse. En effet, dans le cadre de ses célébrations pour les 30 ans de PlayStation, Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer une « nouvelle » expérience de jeu.

Baptisé My First Gran Turismo ou Mon premier GT en français, il s'agira d'un jeu gratuit qui sortira sur PS5 et PS4 à la fin d'année 2024 pour la période des vacances. Le but affiché avec ce projet est d'attirer de nouveaux joueurs, peu importe leur niveau, sur GT7. Pour cela, cette version inclura une sélection de voitures, circuits et évènements de ce dernier. Pour plus de détails, il faudra repasser. Vous l'aurez tout de même compris, cela ressemble davantage à une démo qui ne dit pas son nom. À voir si les pilotes virtuels ayant déjà le dernier jeu en leur possession auront un intérêt à télécharger ce My First Gran Turismo. Bref, wait & see.

