Gran Turismo Sport : une mise à jour 1.57 pour demain, une nouvelle voiture gratuite arrive

Kazunori Yamauchi nous avait prévenus : les mises à jour de Gran Turismo Sport seraient « plus modestes en fréquence et en volume » en 2020. Deux mois après la dernière en date, nous allons ainsi en accueillir une nouvelle au changelog court comme jamais.

Le patch 1.57 sera disponible ce jeudi 23 avril 2020 sur PS4, et se contentera d'ajouter une seule et unique nouveauté. Il s'agit d'une voiture gratuite supplémentaire : la Toyota GR Supra RZ '20 (N300).

La production de la Toyota Supra s’est interrompue en 2002, au grand désespoir de ses nombreux fans à travers le monde. Elle fera toutefois son retour au North American International Auto Show 2019. Ce fer de lance de la marque est équipé d’un 6 cylindres en ligne à propulsion, sous la supervision de l’ingénieur en chef Tetsuya Tada, le père de la Toyota 86. Mue par le slogan « Numbers are one thing, Feeling is what matters » (les chiffres sont une chose, les sensations en sont une autre), cette voiture s’adresse aux sens du pilote).

Avec une répartition idéale du poids, 50:50, et un centre de gravité abaissé, elle offre une belle accélération, soutenue par un turbo à deux volutes. La fougue de ce modèle large et court à la fois traduit les efforts fournis pour proposer une voiture de sport idéale. Ses lignes pulpeuses et son élégance s’allient aux bruits du six cylindres et créent une aura à nulle autre pareille.

La GR Supra RZ fut conçue pour la compétition classique, mais aussi pour Gran Turismo Sport. Encore plus avancé, le modèle 2020 sera en outre proposé dans plusieurs livrées très attendues.