Gran Turismo Sport : la mise à jour 1.59 disponible avec un véhicule d'exception gratuit

Polyphony Digital nous avait promis une Mazda RX-Vision GT3 Concept dans Gran Turismo Sport pour le 25 mai. Finalement, le studio est un peu en avance, car la mise à jour 1.59 qui l'introduit est déjà disponible.



Le patch ajoute au passage deux défis communautaires, et quelques épreuves inédites pour la GT League.

La nouvelle génération de voiture de course à moteur rotatif, la Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT est ajoutée : Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT (Gr.3)

La MAZDA RX-VISION est un concept car présenté au salon de l'automobile de Tokyo en 2015. Sur le concept Kodo - Soul of Motion de Mazda, le défi était de créer la plus belle voiture de sport à disposition FR possible. Elle disposait en outre du moteur rotatif de nouvelle génération SKYACTIV-R, un rêve que la marque souhaiterait prochainement concrétiser.

Après avoir surmonté de nombreuses difficultés techniques, Mazda était parvenu à présenter un moteur rotatif commercial avec la Cosmo Sport en 1967. Alors seule à produire ces moteurs en masse, la marque parvenait à en améliorer la puissance, la consommation et la résistance, allant jusqu'à remporter la course d'endurance des 24h du Mans en 1991 avec la 787B.

La MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT exprime la beauté du dessin de base sous la forme d'une voiture de course plus agressive. Afin de répondre aux conditions de la classe Gr. 3, elle s'inspire du moteur de la 787B, avec le retour d'une version à 4 rotors reposant sur la technologie SKYACTIV. Ce nouveau moteur rotatif est monté sur un châssis léger pour des performances sans précédent.

2 compétitions spéciales disponibles

Le Défi contre-la-montre RX-VISION GT3 CONCEPT

Il s'agit d'un contre-la-montre mondial au volant de la RX-VISION GT3 CONCEPT. L'évènement se tiendra du vendredi 22 mai au vendredi 5 juin. Qui montera sur le trône du pilote le plus rapide du monde ? Le contre-la-montre RX-VISION GT3 CONCEPT du 100e anniversaire de Mazda est ouvert à tous depuis la section Contre-la-montre du mode Sport.

Le Concours de conception de livrée RX-VISION GT3 CONCEPT

Il s'agit d'un concours de conception de livrée, dans lequel votre travail sera jugé par la Mazda Design Team, à l'origine de la MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT. Venez chercher les clés de la RX-VISION GT3 CONCEPT dans Gran Turismo Sport et relevez le défi en imaginant une livrée commémorative des 100 ans du constructeur. L'évènement se tiendra du vendredi 22 mai au vendredi 19 juin.

7 nouvelles manches rejoignent la GT League