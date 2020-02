Gran Turismo Sport : vidéo et date pour la mise à jour 1.56 et ses trois nouvelles voitures

Le rythme des mises à jour de Gran Turismo Sport va ralentir en 2020, mais après plus de deux ans de patchs mensuels costauds, difficile de lui en vouloir. Polyphony Digital ne délaisse pas pour autant totalement l'exclusivité PS4, qui aura d'ailleurs droit à une mise à jour 1.56 ce jeudi 27 février 2020.

Elle ajoute comme prévu l'Aston Martin DBR9 GT1 ’10, déjà présentée avec du gameplay lors d'un récent évènement, ainsi qu'une Fiat 500 et la Nissan 180SX Type X '96 : une très courte bande-annonce les met en lumière, et est visible ci-dessus. Et sinon, les adeptes de la GT League peuvent profiter de quelques défis supplémentaires.

Les 3 voitures suivantes, dont une gagnante du championnat FIA GT1, seront ajoutées Aston Martin DBR9 GT1 ’10 (Gr.3)

Fiat 500 1.2 8V Lounge SS '08 (N100)

Nissan 180SX Type X '96 (N200) 7 nouvelles manches rejoignent la GT League Ligue de pilote débutant

2 manches ajoutées au Défi FR.

Ligue de pilote amateur

2 manches ajoutées à la Coupe du groupe 3.

Ligue de pilote professionnel

2 manches ajoutées à la Coupe Lamborghini.

Ligue endurance

1 manche ajoutée aux séries endurance X2019 Compétition Endurance Series. La mise à jour proposera d'autres fonctionnalités, améliorations et corrections. Profitez d'un Gran Turismo Sport en constante évolution !