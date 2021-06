E3 2021 : Redfall, un FPS coopératif avec des vampires annoncé par Arkan Austin en exclusivité pour Xbox

Le Xbox & Bethesda Games Showcase s'est terminé sur l'annonce surprise du nouveau jeu d'Arkane Austin, filiale du studio lyonnais à qui nous devons Dishonored, Prey ou Deathloop. Il s'agit d'une licence originale, un shooter en monde ouvert qui peut être joué seul ou en coopération.

Une cinématique nous a permis de découvrir cette expérience au character design qui n'est pas sans rappeler Deathloop, et qui opposera plusieurs héros aux compétences folles face à des vampires. Son petit nom, c'est Redfall, et il nous tarde déjà d'en savoir plus à son sujet, mais nous avons le temps, car il n'est prévu que pour l'été 2022.

DENT POUR DENT

Redfall est un jeu de tir à la première personne coopératif en monde ouvert développé par Arkane Austin, l'équipe récompensée à de multiples reprises pour Prey et Dishonored. Dans la droite lignée des jeux Arkane, réputés pour leurs univers minutieusement élaborés et leurs mécaniques de jeu créatives, Redfall représente la fusion entre le gameplay caractéristique du studio et les jeux d'action en coop à la première personne.

BIENVENUE À REDFALL

La paisible petite ville insulaire de Redfall, dans le Massachusetts, est assiégée par une légion de vampires qui ont occulté le soleil et coupé l'île du monde extérieur. Pris au piège avec une poignée de survivants face à des ennemis diaboliques qui menacent de saigner la ville à blanc, vous devrez choisir votre héros parmi un panel de personnages variés et vous associer à d'autres pour mettre sur pied l'équipe parfaite de tueurs de vampires.

RÉGNEZ DANS LE SANG

Les vampires de Redfall ne ressemblent à aucun de ceux que vous connaissez. Ils sont le résultat d'une expérience scientifique qui a terriblement mal tourné, et évoluent sans cesse. Suite à leur transformation, certains d'entre eux développent de puissantes compétences et deviennent de plus en plus redoutables. Mais ce ne seront pas vos seuls adversaires ; vous devrez également compter sur les adeptes humains qui vénèrent leurs nouveaux dirigeants assoiffés de sang dans l'espoir de rejoindre leurs rangs.